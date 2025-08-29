Registrator
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar.
Om enheten
Marinstaben är ett marint ledningsförband lokaliserat på Muskö. Marinstaben utövar ledning av de marina förbanden, vilket omfattar utbildning, övning och operationer.
Marinstaben växer och söker nu ytterligare en registrator till vår expedition. Vi är i nuläget ett team på fyra personer som arbetar med informationsförvaltning inom Marinen. Vi ser fram emot att utöka vår grupp med ännu en medarbetare som vill vara med och utvecklas inom området i en spännande miljö!
I Försvarsmakten är våra medarbetare viktiga. Vi har bl a friskvårdsmöjligheter som inkluderar tre timmars träning i veckan på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som registrator kommer du att arbeta med dokumenthantering inom marinen. Vår roll är att registrera, förmedla, inventera och arkivera information av olika slag samt ge information och svara på frågor. Du hanterar förfrågningar från allmänheten och ger stöd och service till Försvarsmaktens handläggare. En ökande mängd uppgifter rör internationell verksamhet, så du behöver ha god kunskap i engelska språket. Befattningen är placerad i säkerhetskyddsklass och kräver ett högt säkerhetsmedvetande.
Försvarsmakten är i stark tillväxt så arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
• Du har mycket god datorvana, främst i Officepaketet
• B-körkort
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och tycker om att ge bra service, då du i din roll har breda kontaktytor inom myndigheten. Du har ett strukturerat arbetssätt tillsammans med en positiv attityd och ett högt säkerhetstänk. Du är lösningsorienterad och arbetar bra både i team och självständigt. Du trivs med att arbeta administrativt och du levererar resultat.
Du kan på ett pedagogiskt sätt förklara lagar och föreskrifter då det behövs. För att arbeta i den här befattningen är det även viktigt att du klarar av perioder med tempoväxlingar avseende arbetsbelastning.
Då Försvarsmakten är i en förändringsprocess har du möjlighet att vara med och utforska nya lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap om offentlig förvaltning och Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete i dokument- och ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av arbete på expedition inom myndighet
• Registratorsutbildning och/eller arkivkunskap
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Muskö. Resor i tjänsten kan förekomma. Marinstaben erbjuder för närvarande pendlarbuss från centrala Stockholm till Muskö med flera hållplatser längs vägen.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Marie Lindgren
Mattias Schollin
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Jenny Winberg
Fackliga företrädare
Saco-S FM Åsa Zackrisson
OFR/S Björn Engren
SEKO Lenny Johansson
OFR-O Fredrik Lambert
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-29. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enligt ök.
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
