Regionutvecklare kompetensförsörjning
2025-10-29
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vill du vara med och forma framtidens kompetensförsörjning i Boråsregionen?
Vi söker en regionutvecklare inom kompetensförsörjning. Tillgången på kompetens är en förutsättning för att samhället ska utvecklas och för att Sjuhärad ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt. Förbundet förstärker nu arbetet inom området strategisk kompetensförsörjning med syfte att skapa ett samordnat och effektivt strategiskt arbete.
Boråsregionen arbetar tillsammans med de åtta medlemskommunerna för att fortsätta utveckla Sjuhärad som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Förbundet utgör en viktig plattform för samverkan mellan kommunerna och bedriver verksamhet inom regional utveckling och välfärdsutveckling. Verksamheten arbetar med ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv för att skapa gränsöverskridande möten som främjar samverkan, innovation och nytänkande.
Utbildningar för yrkeslivet
Vi söker nu en engagerad och erfaren person som vill driva utvecklingen inom utbildningar för yrkeslivet - med fokus på att möta arbetsmarknadens behov och stärka regionens konkurrenskraft.
Som regionutvecklare inom strategisk kompetensförsörjning kommer du att ha en nyckelroll i att samordna, initiera och utveckla insatser som stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Du arbetar nära våra medlemskommuner, utbildningsanordnare, näringsliv och andra regionala och nationella aktörer. Du deltar i regionala nätverk och arbetsgrupper. Ditt fokusområde är vuxenutbildning och yrkeshögskola, där du bidrar till att skapa långsiktiga strategier, identifierar kompetensbehov och initierar projekt som främjar yrkesutbildningens kvalitet och relevans.
Är du en person som har ett stort samhällsengagemang och tycker om att driva utvecklingsfrågor och göra skillnad tillsammans med andra aktörer? Är du en nätverksbyggare som gillar att driva processer framåt tillsammans med andra? Då kan du vara den vi söker!
Ditt uppdrag
Initiera och samordna regionala utvecklingsinsatser inom vuxenutbildning och yrkeshögskola
Initiera och driva projekt i samverkan med kommuner, utbildningsanordnare och arbetsgivare
Fördjupa samarbetsformerna med vuxenutbildningsaktörer för att främja ett utbildningsutbud som motsvarar arbetsgivarnas behov
Genomföra omvärldsbevakning och analys av statistik för regionens kompetensbehov
Representera Boråsregionen i regionala och nationella nätverk
Dina egenskaper
Du är snabbfotad och tycker om att omsätta planer och strategier till konkreta insatser. Som person är du utvecklingsorienterad, strukturerad och engagerad samt har lätt att kommunicera och skapa relationer. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och kan förstå och tillgängliggöra komplex information. Du är en drivande person, med bred kunskap och erfarenhet inom utbildningsområdet med inriktning på vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Intresse för samhällsfrågor är en självklarhet. Som regionutvecklare är du beredd att anpassa ditt uppdrag till omvärldens förändringar. Vidare ser vi gärna att du bidrar med humor och värme i vårt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utbildning/erfarenhet
Du har erfarenhet av och tycker om att arbeta i en politisk kontext och nära förtroendevalda
Du har relevant högskoleutbildning med dokumenterad erfarenhet av arbete inom utbildningsområdet, i synnerhet yrkeshögskole- och vuxenutbildning
Du har förståelse för arbetsgivares behov av kompetens
Du är administrativt skicklig och har stor förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation
Du har erfarenhet av att driva projekt, leda grupper och nätverk i samverkan
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till regional utveckling
Möjlighet att påverka och utveckla regionens utbildningsstruktur
Ett engagerat team och goda samarbetsmöjligheter
Flexibla arbetsformer och goda utvecklingsmöjligheter
Anställningsvillkor
Heltid tillsvidare från 2026-03-01. Huvudsaklig placeringsort är Borås men delar av arbetet utförs i medlemskommunerna. Vi tillämpar provanställning.
Urval kommer att ske löpande. Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryteringskonsulter och annonsföretag.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: info@borasregionen.se
Enhetschef Regional utveckling
Anna Laang anna.laang@borasregionen.se 0732-001173
