För oss på Iscar Sverige är det viktigt att öka våra kunders produktivitet och lönsamhet och det gör vi med våra produkter och tjänster. Vill du vara med och förverkliga detta? Då har vi jobbet för dig! Vi utökar nu vår säljkår med en regionsäljare till Värmland, Närke, Dalsland med omnejd i Region Mitt.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss blir du en samarbetspartner för våra kunder. Du lär känna kunderna genom en hög personlig närvaro och utöver försäljningen av produkterna fungerar du även som deras bollplank när det gäller utveckling och förbättring av produktionen. Du skräddarsyr lösningar för dina kunder och presenterar nyheter på ett engagerande och professionellt sätt. Du vårdar befintliga kundrelationer samt skapar och utvecklar nya.
Till din hjälp har du ett genomarbetat säljstödssystem samt kontakt med övriga säljare, regionchef, teknikavdelning samt övrig personal på huvudkontoret i Uppsala.
Hela Region Mitt omfattar Västra Götaland, Östergötland, Värmland och Örebro och i denna roll arbetar du inom ett geografiskt område som innefattar Värmland, Närke och Dalsland med omnejd och du besöker dina kunder inom detta område.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning i grunden, som lägst på gymnasienivå, alternativt minst tre års erfarenhet från skärande bearbetning på något vis, du kan t.ex. ha arbetat som säljare, inköpare, produktionstekniker eller liknande inom området. Du pratar och skriver svenska obehindrat och har även goda kunskaper i engelska, då kommunikation med moderbolaget och kollegor utomlands sker på engelska. B-körkort är ett krav.
Som person är du resultatorienterad, proaktiv, strategisk och uthållig. Du kan bygga långsiktiga och affärsmässiga relationer och vet att det är en förutsättning för att lyckas med försäljningen. Tekniska problemlösningar, att sälja in ny teknik och nya produkter ser du som roliga utmaningar i ditt dagliga arbete och du trivs med att arbeta i projektform och genomföra verktygstester för att effektivisera kundens produktion.
Vårt erbjudande
Iscar Sverige har under snart 40 år etablerat en stark marknadsposition som verktygsleverantör i Sverige. Med en stark ägare och mycket låg personalomsättning erbjuder vi en trygg arbetsplats med möjlighet till utveckling, välmående och delaktighet i vår tillväxtresa.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillsättning omgående enligt överenskommelse.
Du utgår hemifrån inom aktuell region (Värmland, Närke, Dalsland med omnejd), vi är flexibla när det gäller placeringsort.
Frågor besvaras av Regionchef Catrine Löfgren på 070-675 53 01.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Teknisk gymnasieutbildning alternativt minst tre års erfarenhet inom skärande bearbetning
Obehindrad svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Om arbetsgivaren - Iscar Sverige AB
Iscar Sverige AB är ett av 40-talet dotterbolag i den internationella koncernen IMC som är ett av de världsledande företagen inom utveckling, tillverkning och försäljning av verktyg för skärande bearbetning. Iscar Sverige verkar på den svenska marknaden, dels med försäljning av verktyg, dels i projekt kring olika typer av produktionsförbättring tillsammans med sina kunder. Kunderna finns framför allt inom industriell tillverkning. I bolaget arbetar idag ett 45 medarbetare, varav 11 är placerade vid huvudkontoret i Uppsala. Så ansöker du
