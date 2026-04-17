Regionchef
OnePartnerGroup Kalmar AB / Chefsjobb / Västervik Visa alla chefsjobb i Västervik
2026-04-17
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Kalmar AB i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Är du en kommunikativ och mångsidig ledare som trivs i en mindre organisation med ett nära samarbete? Vill du bli en del av en organisation i framkant och arbeta i en strategisk men verksamhetsnära roll? Vi söker en Regionchef inom fabriksbetong i Västervik och Vimmerby.
Om GEBA Betong AB
Vi är ett bolag som tillhandahåller färsk fabriksbetong som produceras på våra anläggningar i Vimmerby samt Västervik och levereras till orter i kringområdet såsom Eksjö, Nässjö, Hultsfred, Västervik, Kisa, Målilla, Södra Vi, Frödinge, Gamleby, Ankarsrum, Figeholm, Valdemarsvik, Överum m.fl. Genom att vi är ett litet företag, med liten organisation så är vi flexibla och kan anpassa våra varor och leveranser efter vad kunden eftersträvar.
GEBA Betong i Vimmerby AB grundades 1996 men ingår sedan 2012 i Nybrogruskoncernen. 2021 förvärvades även Betongfabriken i Västervik AB in i koncernen och 2025 gick de in i GEBA Betong AB. Nybrogruskoncernen är en familjeägd koncern med inriktning på brytning av berg, produktion och försäljning av ballast samt produktion och försäljning av betong.
Din roll
I rollen som Regionchef kommer du att få det övergripande ansvaret för koncernens betongverksamhet i Västervik och Vimmerby. Tjänsten innebär i dagsläget personalledning för 5 medarbetare, arbetsmiljöansvar, budgetansvar, kvalitétsansvar, försäljning samt praktiskt arbete i verksamheten. Som Regionchef agerar du både operativt såväl som strategiskt och drivande för att utveckla bolagets betongverksamhet i området. Du har moderbolagets resurser och organisation till hjälp.
Tillsammans med driftledare på respektive anläggning sköter du planering, samordning och samarbete mellan de olika fabrikerna. Du har det yttersta ansvaret för vårt förbättringsarbete för att utveckla betongrecept och miljöprestanda samt att samordna kvalitéts- och miljöarbetet vid anläggningarna. I personalansvaret ingår dagliga personalfrågor, utvecklingssamtal och uppföljning. Försäljning är en naturlig del av rollen där du har löpande kontakt med kunder, genomför kundbesök samt självständigt gör kalkyler och offerter.
Din roll är även operativ och vid behov kan du exempelvis få utföra blandningar, provtagningar, enklare maskinarbeten och vara backup för driftledarna vid sjukdom eller ledigheter. Vår produktion följer efterfrågan, vilket gör att arbetsdagarna kan se väldigt olika ut.
Vem är du?Du är en trygg och erfaren ledare som skapar en god teamkänsla både inom och mellan de två verksamhetsorterna. Som person är du kommunikativ med förmågan att fatta tydliga beslut. Du är strukturerad och resultatorienterad och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Arbetet kräver att du har god förståelse kring kvalitetsarbete, arbetsmiljö och säkerhet. Du har erfarenhet och är intresserad av att göra affärer och förstår vikten av att alltid ha kundfokus i verksamheten. För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har B-körkort, flytande svenska samt goda kunskaper i engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från branschen eller liknande verksamhet. Betongutbildning kompetensklass I och II är meriterande.
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Så snart som möjligt
Arbetstid: Dagtid mån-fre.
Tjänstgöringsort: Utgår från Västervik men även på plats i fabriken i Vimmerby varje vecka.
Vad erbjuder vi?
En central och varierande roll där du får vara med hela vägen från första kundkontakt till leverans
Mindre organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
En organisation där samarbete står högt i fokus
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.geba.se/
593 96 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Geba Betong AB Kontakt
Verksamhetschef
Sanna Ingvarsson sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se +46733948473
9862473