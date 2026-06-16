Regional kvalitetsutvecklare
Humana AB / Organisationsutvecklarjobb / Uppsala Visa alla organisationsutvecklarjobb i Uppsala
2026-06-16
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Brinner du för utveckling? På Humana arbetar vi efter visionen att alla har rätt till ett bra liv. Nu söker vi dig som vill axla ett helhetsansvar för vårt kvalitetsarbete i region 6, division Vuxen och vara ett ovärderligt stöd för våra chefer och medarbetare, som ny regional kvalitetsutvecklare.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
I Region 6, som är en del av Division Vuxen och arbetar med vård och omsorg för vuxna klienter inom SOL och LSS, är värdegrunden basen i allt vi gör.
Vi verkar över en bred geografisk yta med totalt 16 enheter i Örebro, Dalarna, Gävle, Älvkarleby och Bollnäs.
Som Regional Kvalitetsutvecklare (RKU) hos oss blir du navet i vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Du får en central och strategisk roll där du aktivt bidrar till att säkra visionen att alla har rätt till ett bra liv. Vår styrka ligger i ett tajt samarbete och ett gemensamt ägandeskap. I vårt regionala team arbetar Regionchef, regional kvalitetsutvecklare och regional verksamhetschef prestigelöst tillsammans och samverkar över hela regionen för att driva utvecklingen framåt. Du kommer att vägleda chefer och medarbetare, driva kvalitetsutveckling och samverka över enhets- och division gränser.Om tjänsten
I rollen som regional kvalitetsutvecklare hos oss är du navet i vårt förbättringsarbete. Ditt uppdrag är att främja och utveckla kvaliteten i våra verksamheter genom att både arbeta strategiskt och operativt. Du samarbetar tätt med regionledningen och andra nyckelpersoner för att planera, implementera och utvärdera insatser som gör verklig skillnad för våra klienter.
Dina främsta arbetsuppgifter är:
Vägleda chefer och medarbetare i allt från dokumentation och egenkontroller till journalsystem och avvikelserapportering.
Ta fram och implementera metoder som säkrar hög kvalitet i regionen och följa upp målstyrningen.
Genomföra månadsgranskningar av avvikelser och Lex Sarah, samt kliva in och göra utredningar vid olika situationer.
Genom stickkontroller och uppföljning av myndighetsbeslut se till att våra åtgärder ger önskad effekt och att vi alltid arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och policys.
Utbilda i Tydliggörande pedagogik och kontaktmannaskap
Leda den regionala Värdegrundsgruppen
Du får en central roll där du aktivt bidrar till samverkan mellan våra olika divisioner, regioner och enheter, allt medan du agerar professionellt, lösningsfokuserat och i enlighet med Humanas värdegrund.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg person med en välutvecklad analytisk förmåga. Du gillar ordning och reda, men är samtidigt flexibel för att hitta lösningar när förutsättningarna ändras. Som person är du professionell i ditt bemötande och har en naturlig förmåga att inspirera andra till förbättring. Du kan arbeta självständigt men är också en lagspelare.
För denna tjänst krävs det att du:
har en socionomexamen eller motsvarande utbildning
har erfarenhet av praktiskt arbete inom vård och omsorg, gärna inom områden som rör både SOL och LSS.
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av chefs- eller samordnande funktioner eller fördjupat kvalitetsarbete
har erfarenhet av att arbeta med värdegrundsfrågor, normkritiskt arbete och diskrimineringslagstiftning Övrig information
Möjliga placeringsorter: Gävle eller Uppsala
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Dagtid
Lön: Enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: Enligt överenskommelse, skyndsamt är önskvärt
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Regionchef, Malin Alvinmalin.alvin@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915235-2054694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
753 21 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9965093