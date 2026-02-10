Regional Försäljningschef Syd Väst
2026-02-10
Vill du driva ett försäljningsteam som dagligen skapar värde för sina kunder och samtidigt känna att du gör skillnad i ditt arbete? Som Regional Försäljningschef hos Ragn-Sells gör du det dagligen inom en spännande framtidsbransch där bolagets gedigna historia och stora kunnande är en enorm styrka. Som företag vill Ragn-Sells vara ett bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.
Om rollen
I rollen som Försäljningschef är din främsta uppgift att leda försäljningen inom regionen med ansvar för KPI, mål och måluppföljning. Men även att säljcoacha och stötta ditt säljteam på fältet att möta nuvarande och potentiella kunder och därigenom skapa lönsamma affärer som genererar värde för Ragn-Sells kunder där det yttersta målet är att driva försäljningstillväxt för region Syd Väst.
Fokus kommer att ligga på att förstå kundens verksamhet och behov för att på bästa sätt kunna bidra till värdeskapande avfallshantering och anpassade återvinningslösningar. Som Regional Försäljningschef rapporterar du till Regionchef och ingår i ledningsgruppen för region Syd Väst. Du ingår även i ett uppskattat nationellt nätverk tillsammans med dina försäljningschefskollegor där tillfälle till erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kompetensutveckling ges.
Du ansvarar för regionens säljbudget och resultat med fullt personalansvar för ditt team där du utövar ett förtroendefullt coachande ledarskap. Du håller i säljmöten, utarbetar och tar fram en tydlig försäljningsstrategi för tillväxt samt följer upp att den efterlevs och jobbar aktivt med individuell uppföljning av medarbetarna.
En viktig del av arbetet är att skapa ett väl fungerande samarbete med övriga funktioner inom Ragn-Sells och inom region Syd Väst ledningsgrupp. Det är också centralt att vara uppdaterad på aktuella händelser och behov av återvinningslösningar inom det geografiska upptagningsområdet och inom branschen.
Din profil
Vi söker dig som är digitalt mogen och har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom försäljning där det är meriterande om du har erfarenhet av B2B inom återvinning. Du har ett väl etablerat nätverk och en förmåga att identifiera nya lönsamma affärsvägar.
Vi vill att du har erfarenhet av tjänsteförsäljning och är en person som är duktig på att skapa förtroende såväl externt som internt. Det kommer naturligt för dig att kontinuerligt identifiera potentiella förbättringsområden i syfte att effektivisera din säljorganisation. Som person motiveras du av egen försäljning och samtidigt har du en utpräglat god förmåga att inspirera och skapa gemensamma mål för ditt team.
Du har troligtvis en eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning inom exempelvis försäljning eller ekonomi.
Sammanfattningsvis söker vi en person som utstrålar affärsmässighet, drivs av att skapa egna affärsmöjligheter och inspirera sällteamet till goda resultat och att utveckla och verka genom andra. I dina tidigare roller som säljare och/-eller försäljningschef har du uppnått och överträffat din budget och försäljningsmål.
Du erbjuds en nyckelroll i regionen och dina insatser kommer ha direkt genomslag i försäljningsorganisationens framgångar. Du blir del av ett kompetent och drivet team, med stort engagemang och god teamanda. Du ingår i regionens ledningsgrupp där du tillsammans med dina ledningsgruppskollegor utvecklar regionens verksamhet att nå och överträffa uppsatta mål. Ragn-Sells verkar inom en av Sveriges viktigaste branscher, där hållbarhet är en del av bolagets DNA. Strävan efter att hitta mer hållbara lösningar är ett ständigt pågående arbete. Ragn-Sells ingår i en stor koncern, där prestation och ambition borgar för goda utvecklingsmöjligheter.
Sänd in dina ansökningshandlingar nedan. Urval sker löpande men vi ser gärna att du skickat in din ansökan innan den 8 mars 2026.
För mer information om tjänsten kontakta via mail eller Linkedin:
Sascha Nistovic (Linkedin)Sascha.nistovic@ragnsells.com
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Ersättning
