Redovisningskonsult till Vikta Partner AB!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Redovisningsekonomjobb / Luleå Visa alla redovisningsekonomjobb i Luleå
2026-07-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Norra Norrland AB i Luleå
, Boden
, Piteå
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, Skellefteå
eller i hela Sverige
På Vikta Partner är vi dedikerade till att leverera förstklassiga redovisningstjänster som är skräddarsydda för att möta dina unika behov som företagare.
Genom att kontinuerligt analysera och förbättra våra arbetsmetoder säkerställer vi att du får de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningarna. Vårt mål är att förenkla din vardag, så att du kan fokusera på att leda och utveckla ditt företag, med tryggheten att din ekonomi är i goda händer.
Är du en erfaren redovisningskonsult som söker en varierad roll med stort eget ansvar? Vikta Partner växer och söker dig med erfarenhet av löpande bokföring och bokslut som vill arbeta nära kunder i en utvecklande och flexibel arbetsmiljö. Här erbjuds du konkurrenskraftiga förmåner, hybridarbete och ett stilfullt kontor i centrala Luleå!
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Vikta Partner AB en redovisningskonsult. Vikta Partner mer än en konsultbyrå – vi är kundens partner för framgång. Med fokus på redovisning är vi dedikerade till att stödja våra kunder genom hela företagsresan, från uppstart till fullskalig utveckling.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Vikta Partner.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
(mailto:info@pn.se
).Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult arbetar du nära kunder och bidrar med din kompetens inom redovisning. Du arbetar självständigt med löpande bokföring, reskontra, bokslut och årsredovisningar för 10–20 företag i närområdet. Här ansvarar du för hela kunduppdrag och får möjlighet att påverka både din egen utveckling och kundernas framgång.
Vikta Partner är en auktoriserad byrå med auktoriserade konsulter som även är medlemmar i FAR.
Vi söker dig som
Vi söker dig som arbetar med löpande bokföring och bokslutsarbete sen några år tillbaka. Antingen i en renodlad roll som redovisningskonsult eller som redovisningskonsult på ett företag med flera kontaktytor.
Då du välkomnas in en mindre sammansvetsad grupp kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är självsäker i din arbetsroll och att du med lugn och självsäkerhet kan hantera kunder på ett professionellt sätt som inger trygghet. Du har skinn på näsan och en erfarenhet som gör att du kan styra en kund och vara experten.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Rebecka Permestam
#Viktapartner #redovisningskonsult
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://viktapartner.se/
972 33 LULEÅ Arbetsplats
Vikta Partner AB Kontakt
Konsultchef
Rebecka Permestam rebecka.permestam@pn.se +46703301700 Jobbnummer
10004620