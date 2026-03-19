Redovisningskonsult till HQV!
2026-03-19
Vill du arbeta brett med kvalificerad redovisning i en personlig och professionell miljö? HQV söker nu en redovisningskonsult som vill ta eget ansvar, arbeta nära kunder och samtidigt vara en del av ett team där trivsel och kvalitet står i centrum.
I denna roll blir du en del av HQV:s redovisningsteam och driver självständigt redovisningsprocesser. Du arbetar affärsnära med allt från löpande redovisning till bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Rollen passar dig som trivs i en bred och varierad vardag där du får kombinera analys, struktur och kundkontakt.
Du arbetar nära erfarna kollegor men har samtidigt eget ansvar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Självständigt upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprätta årsredovisningar och tillhörande dokumentation
Upprätta inkomstdeklarationer för bolag, föreningar och stiftelser
Löpande redovisning och kvalitetssäkring av bokföring
Rapportering till Skatteverket och Bolagsverket
Tjänsten är en direktrekrytering där du blir anställd av HQV. StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Rollen är på heltid med start så snart vi hittar rätt person.
Om HQV
HQV är en familjär revisions- och redovisningsbyrå med ca tio medarbetare som arbetar i en trivsam lokal på Östermalm. Här värdesätts gemenskap, ödmjukhet och ett arbetsklimat där alla hjälper varandra. Målet är att både kunder och medarbetare ska känna sig trygga och väl omhändertagna.
Som arbetsgivare lägger HQV stor vikt vid balans och välmående. Därför erbjuder de:
37,5 timmars arbetsvecka på årsbasis
Sjukvårdsförsäkring för alla medarbetare
Regelbundna hälsokontroller över viss ålder
Massage en gång per månad
Sociala aktiviteter och gemensamma luncher
Årlig kick-off, antingen utomlands eller i Stockholm
HQV kombinerar professionalism med en varm och personlig kultur. Här blir du en del av ett engagerat team som värnar om kvalitet, omtanke och långsiktiga relationer.
Vad HQV erbjuder dig?
En utvecklande arbetsmiljö där du får växa tillsammans med erfarna och engagerade kollegor
En social och inkluderande kultur där man äter lunch tillsammans och har roligt på jobbet
Tydligt ledarskap, rak kommunikation
En arbetsplats där man stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, inklusive bokslut, årsredovisningar och deklarationer
God förståelse för redovisningsprinciper och gällande regelverk, samt trygghet i att arbeta självständigt
Vana att arbeta affärsnära och bygga långsiktiga relationer med kunder
Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt som säkerställer hög kvalitet i leveranser
Förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt, även under perioder med högre tempo
God systemvana
Kommunikativ och pedagogisk förmåga, både internt och gentemot kunder
En prestigelös och hjälpsam inställning, där du gärna stöttar kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Linnégatan 48A, 1 tr (visa karta
)
114 54 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com
9807475