Redovisningsekonom till Umeå sökes!

Trivs du i en roll där du får kombinera systemarbete, problemlösning och daglig kontakt med andra? Nu söker vi en redovisningsekonom till vår kund som vill arbeta inom reskontra och ekonomiadministration i en verksamhet där struktur, noggrannhet och service står i fokus. I denna roll får du både hantera löpande ekonomiuppgifter och vara ett stöd till olika delar av organisationen. Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
I rollen som redovisningsekonom arbetar du med en bredd av uppgifter kopplade till reskontra, betalflöden och ekonomiadministration. Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och har löpande kontakt med både interna och externa parter.
Arbetet innefattar dagliga ekonomiprocesser, systemhantering, avstämningar och administration av flöden i ekonomisystem. Du arbetar nära kollegor i teamet och förväntas bidra till att rutiner utvecklas, säkerställs och följs. Rollen passar dig som är strukturerad, initiativtagande och tycker om att arbeta med detaljer och ordning i ekonomiprocesser.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd hos Academic Work men arbetar ute hos vår kund. Tjänsten sträcker sig från 23/3-2026 till 1/9-2026, med chans till förläning. Dina arbetsuppgifter
Hantering av fakturafiler och leverantörs-/kundfakturor
Import och export av betalfiler
Hantering av förfallna fakturor
Processer kopplade till inkasso och påminnelser
Upplägg och underhåll av register samt systemadministration kopplat till reskontra
Bokföring och kontroll av betalflöden
Moms- och redovisningsrelaterade frågor
Avstämningar och bokslutsarbete
Stöd och support till verksamheten
Intern kontroll och utredningar
Löpande förbättringsarbete av rutiner och processer
Vi söker dig som
Har utbildning inom ekonomi, lägst gymnasienivå
Har erfarenhet av ekonomiarbete, gärna inom reskontra eller bokföring
Har arbetat i ekonomisystem och med filer kopplade till ekonomiprocesser
Har goda kunskaper i Excel och Office-paketet
Det är meriterande om du har
Redovisningsutbildning
Bor eller har anknytning till Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
