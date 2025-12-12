Redovisningsekonom till Telenor Connexion AB
2025-12-12
Telenor Connexion är en ledande leverantör av IoT-lösningar med över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag världen över att koppla upp sina produkter och tjänster, så att de blir smartare, effektivare och mer hållbara. Lösningarna används inom allt från fordon och industri till medicinteknik samt smarta hem och städer.
Att jobba på Telenor Connexion innebär att vara en del av ett innovativt techbolag med start-up-känsla, men med styrkan från Telenor-koncernen i ryggen. Bolaget tror på frihet under ansvar, värdesätter nyfikenhet och jobbar nära både kunder och kollegor i en internationell miljö. Här får du påverka på riktigt - och ha kul på vägen. På huvudkontoret i Råsunda sitter man i härliga lokaler med en utsikt över takåsarna - och vi letar efter dig som vill vara med på vår tillväxtresa!
Nu söker vi en redovisningsekonom till vårt team!
Är du en trygg, driven och affärsnära redovisningsekonom som trivs i ett högt tempo och ser möjligheter i förändring? Är du nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta dig an nya utmaningar, även när vägen framåt inte är självklar? Då kan den här rollen vara perfekt för dig.
Hos oss får du stort mandat att påverka processer och arbetssätt - i en organisation där redovisning står högt på agendan och där din kompetens gör skillnad. Du blir en del av ett prestigelöst och stöttande team där vi hjälper varandra att lyckas. I rollen som redovisningsekonom kommer du att ansvara för löpande redovisning för flera små dotterbolag och delar av moderbolaget (Telenor Connexion AB). Du kommer att ha många kontaktytor inom vår globala organisation - vi tror därför att du är social och gillar att bygga relationer.
Rollen rapporterar till Mariam som är Head of Accounting och ni är fem i teamet. Du kommer även arbeta tätt med Business Control som består av tre medarbetare som rapporterar till Lisa, CFO.
Som Redovisningsekonom får du möjligheten att ta ett stort ägarskap för siffrorna och ett eget ansvar i din roll. Du kommer bland annat arbeta med och ansvara för:
• Löpande redovisning
• Rapportering till koncernmoder i Norge
• Kontakt med redovisningspartners och revisorer i olika länder
• Säkerställa att deadlines hålls kring bokslut och ÅR för dina bolag
• Moms- och skatterelaterade frågor
• Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomifunktionen
Vi söker dig som är trygg i din kompetens men som fortfarande har starkt driv, nyfikenhet och vilja att göra skillnad. För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har en akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
• Har erfarenhet ifrån en bred roll inom redovisning gärna från ett start-up eller scale-up bolag
• Arbetat i olika system och gillar att effektivisera
• Arbetat med rapportering till moderbolag
• Har väldigt goda kunskaper i Excel
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Erfarenhet av analysverktyg eller digitaliseringsresor är meriterande
På Telenor Connexion får du en central roll i en organisation där förändring, tillväxt och utveckling är vardag. Här får du stort mandat att påverka - både i det dagliga arbetet och i hur vi bygger framtidens redovisningsfunktion. Vi söker dig som trivs i rörelse, som gillar när saker händer och som vill vara med och bygga - inte bara förvalta.
Vi erbjuder
• Global miljö - Du får arbeta med internationella kunder och projekt i en bransch som utvecklas snabbt och ständigt bjuder på nya utmaningar.
• Innovativ kultur - Vi värdesätter initiativkraft och har ett starkt fokus på förbättring och utveckling.
• Flexibilitet - Vi erbjuder moderna arbetsformer med möjlighet till hybridarbete och en god balans mellan arbete och privatliv.
• Kompetensutveckling - Vi erbjuder goda möjligheter att växa, både genom interna utbildningar och utvecklingsprogram samt genom att ta del av utmanande och lärorika projekt.
• Starka värderingar - Samarbete, nyfikenhet och prestigelöshet är grunden i vår kultur.https://iot.telenor.com/company/telenor-connexion/
kan du läsa mer om Telenor Connexion. Välkommen med din ansökan - du är efterlängtad!
I denna rekrytering samarbetar vi med The Finance Family. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Jeanette eller Magnus.
Jeanette Elm, 070-353 55 73 jeanette.elm@financefamily.se
Magnus Åberg, 070-981 77 51 magnus.aberg@financefamily.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
