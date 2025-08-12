Redovisningsekonom till Sulzer
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Redovisningsekonomjobb / Vadstena Visa alla redovisningsekonomjobb i Vadstena
2025-08-12
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Vadstena
, Motala
, Mjölby
, Haninge
, Ödeshög
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Nu söker vi en erfaren Redovisningsekonom till Sulzer i Vadstena. Uppdraget startar i mitten av oktober och pågår till slutet av augusti 2026. Vi söker dig som är trygg i redovisningsrollen och van att snabbt sätta dig in i nya uppdrag och arbetsuppgifter.
Du kommer ingå i ett litet, specialiserat team där alla har egna ansvarsområden. Ditt fokus ligger på redovisning för den svenska juridiska enheten - inklusive års- och månadsbokslut, årsredovisning, deklarationer samt rapportering enligt både svensk lag och IFRS. Du kommer ha nära kontakt och samarbete med vårt Shared Service Center som hanterar den operativa redovisningen och du blir en viktig länk mellan koncernfunktioner, treasury och övriga delar av ekonomifunktionen. I rollen kommer du även att ansvara för vår översyn av attestflöden, utföra internkontroller, samt ansvara för vårt utläggssystem.
Det här är ett uppdrag med många kontaktytor och högt tempo - perfekt för dig som trivs när det händer mycket och är van att snabbt ta dig an nya roller och sammanhang. Profil
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av redovisning, bokslut och rapportering
Goda kunskaper i IFRS och svensk redovisningslagstiftning
Erfarenhet av att arbeta i större och/eller internationella bolag
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift då rollen innebär många internationella kontakter.
Har du dessutom erfarenhet av SAP är det meriterande.
Miljön hos oss är både komplex och föränderlig och vi söker därför en person som är självgående, strukturerad och trivs med att ta ett helhetsansvar.
Om Sulzer
Sulzer Pumps är ett globalt ledande bolag inom utveckling, tillverkning och service av centrifugalpumpar och omrörare. I Vadstena fokuserar vi på produkter för vatten och vattenrening vilket är viktiga framtidsfrågor. Tillverkning sker även av produkter för pappersindustri och andra industriapplikationer. Vi tillhandahåller en utmanande och givande arbetsmiljö där mångfald är värderad som nyckelfaktor till framgång.
Vårt huvudkontor ligger i Vadstena, men vi har även kontor i Göteborg och Stockholm samt servicecenters i Vadstena, Göteborg, Årsta, Karlstad, Piteå och Arlöv. I Vadstena är vi idag ca 120 medarbetare.
Läs gärna mer om oss på www.sulzer.com
Ansökan
Detta är ett konsultuppdrag, som löper från oktober 2025 till och med augusti 2026, där du blir anställd av Skill och arbetar på plats på Sulzer i Vadstena. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen får du gärna höra av dig till ansvarig rekryterare Sofie Ilhed, sofie.ilhed@skill.se
eller 013-473 81 64.
Vi jobbar med löpande tillsättning och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-08-10
#LI-DNI Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
sofie.ilhed@skill.se sofie.ilhed@skill.se Jobbnummer
9453792