Redovisningsekonom offentlig verksamhet
2026-02-04
Dina arbetsuppgifter
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med redovisning inom kommunala eller statliga bolag? Är du intresserad av att stötta upp som konsult under perioder då organisationer behöver förstärkning? Vi på Randstad söker just nu efter kandidater till framtida behov hos kunder inom offentlig sektor i Göteborg!
Vi söker dig som är specialist på redovisning och har erfarenhet av att hantera komplexa ekonomiprocesser. Rollen som redovisningskonsult innebär att du självständigt eller i team driver det löpande ekonomiarbetet, från bokföring till bokslut och rapportering. Din erfarenhet av statlig eller kommunal redovisning är av stor vikt, då många av våra kunder verkar inom denna sektor. Vi värdesätter din förmåga att vara strukturerad, noggrann och en snabb problemlösare.
Uppdragslängden kan variera beroende på våra kunders behov och även startdatum kan variera från omgående till inom 2 månader. Ifall du är intresserad av att vara en del av vårt nätverk, sök denna annons redan idag!
Ansvarsområden
arbete i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
arbete med redovisning och bokföring (exempelvis kundreskontra, leverantörsreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar)
budgetarbete
ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat och bokslut
delta i budgetuppföljning
arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
arbete med bokslut och periodavslut.
arbete med årsbokslutKvalifikationer
högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP,Raindance, Visma m.fl.)
erfarenhet av statlig eller kommunal redovisning
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
