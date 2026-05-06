Redovisningsekonom i Uppsala
2026-05-06
Vi på SJR söker nu dig som är en engagerad och noggrann redovisningsekonom för kommande uppdrag hos våra kunder i Uppsala! Vi söker dig som kan ta dig an mer juniora uppdrag men även dig som är senior i din kompetens. I rollen som redovisningsekonom ingår det att självständigt arbeta med löpande redovisning och vara en viktig del av ekonomifunktionen. Uppdragen varierar i längd och omfattning beroende på kundens behov, vilket ger dig möjlighet att bredda din erfarenhet och utvecklas i din yrkesroll. Du blir anställd hos oss på SJR som en av våra uppskattade ekonomikonsulter men du kan även ha eget bolag och gå in som underkonsult.
Ansvarsområden
Som redovisningsekonom kan dina arbetsuppgifter bland annat inkludera:
• Löpande bokföring och avstämningar
• Leverantörs- och kundreskontra
• Månads-, kvartals- och årsbokslut
• Rapportering och analys
• Moms- och skattedeklarationer
• Upprättande av årsredovisning
• Kontakt med myndigheter, revisorer och andra externa parter
• Stötta ekonomiteamet i ad hoc-uppgifter
Lämplig bakgrund
Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och tidigare erfarenhet av arbete med redovisning. Du är van att arbeta i ekonomisystem och Excel. Du behärskar både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Du behöver ha förmågan att snabbt sätta dig in i nya miljöer och arbetsuppgifter samt tycka om att arbeta självständigt. Som person är du prestigelös, flexibel och anpassningsbar.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linnea Järverup. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
Vaksalagatan 2 (visa karta
753 31 UPPSALA Kontakt
Linnea Jäverup linnea.jarverup@sjr.se +46 70 823 41 45
9894406