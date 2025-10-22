Redovisningsekonom/controller till kund i Botkyrka
Bemannia AB (Publ.) / Redovisningsekonomjobb / Botkyrka Visa alla redovisningsekonomjobb i Botkyrka
2025-10-22
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och analytisk redovisningsekonom/controller som brinner för att skapa insikt ur siffror. Du har skarp förståelse för redovisning och kan snabbt se samband i debet- och kreditflöden för att säkerställa korrekta rapporter och efterlevnad av regelverk.
Om uppdraget
Vi söker en redovisningsekonom/controller till vår kund i Botkyrka för ett konsultuppdrag på heltid via oss Bemannia som startar omgående och pågår i 3 månader, möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Uppdraget kräver en gedigen redovisningskompetens för att förstå och analysera debet- och kredittransaktioner samt koppla dessa till den ekonomiska rapporteringen. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara följande:
Navigera i ekonomisystemet för att ta fram relevant information.
Analysera verksamhetsgrenar och visa hur dessa har hanterats i bokföringen.
Koppla transaktioner till gällande regelverk i samråd med redovisningschef och verksamhetschef.
Överföra kunskap och kompetens till ansvarig funktion.
Dokumentera arbetet på ett tydligt och strukturerat sätt Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi och finans eller annan utbildning som bedöms som likvärdig
Erfarenhet av att arbeta i Unit4 i webbmiljö
Stark kunskap inom redovisning, inklusive projektredovisning.
Mycket god analytisk förmåga och vana att arbeta med komplex ekonomisk data
Hanterar data obehindrat i excel, inklusive pivottabeller för att identifera mönster och trender i analys
Personliga egenskaper Vi söker en person med stark analytisk förmåga då rollen innebär att hantera och tolka stora mängder transaktionsdata samt göra relevanta kopplingar till gällande regelverk i nära samarbete med redovisningschefen och ansvarig verksamhetschef.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-10-29
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9569959