Redovisningsekonom

2025-10-29
MIKIM Ekonomistyrning AB söker en "redovisnings-ekonom".
Våra kunder är företagare inom företrädesvis familjeägda mindre företag.
Vi säljer inte _bara_ redovisning. Vi fungerar mer som bollplank i många av de utmaningar våra klienter ställs inför!
Våra kunder ska alltid kunna fokusera fullt ut på sin företagsidé, och vi är smörjmedel i deras motor.
Utöver att behärska grunderna i klassisk redovisning behöver du därför besitta en stor nyfikenhet för företagande och entreprenörer i allmänhet.
Du är nyfiken på vad siffrorna, saldot på bokförings-kontot egentligen betyder för vår klient, "i verkligheten..."
Vi tror att du kan ha arbetslivserfarenhet och förståelse för uppbyggnaden av en balansräkning genom att lärt dig praktiskt, eller så är du utbildad ekonom från högskolan som tycker det vi beskriver låter utmanande.
Vi har moderna arbetsredskap, med mycket inslag av AI som skapar effektiva processer för själva grundhantverket. Detta skapar tid till analys och att kunna jobba med hela klientens behov.
Allt från grundbokföring och bokslut, till affärsstrategiska diskussioner blir en del i ett väldigt brett uppdrag.
Du gillar analys, och har en förståelse att det går att se saker från fler perspektiv.
Vi är lite mer, lite enklare och lite bättre än en traditionell "bokföringsbyrå". Vi är minst lika intresserade av våra kunders affärer, likväl som att vi säkerställer vårt uppdrag att leverera ett bokslut och en årsredovisning.
Vi delar lokaler med Bostadsförvaltning Sverige AB och Kimsjö Fastigheter AB. Dessa är våra syster- och intresseföretag, vilka jobbar med att utveckla och förvalta fastigheter över hela Sverige.
