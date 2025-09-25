Redovisningsekonom
2025-09-25
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb. Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi söker en redovisningsekonom till centrala ekonomiavdelningen. Du kommer att vara delaktig i arbetet med kommunens boksluts- och redovisningsarbete. Andra uppgifter är systemförvaltning för kommunens ekonomisystem Raindance och hantering av ekonomin för kommunens stiftelser. Du kommer också arbeta med service i ekonomifrågor till chefer och medarbetare inom kommunen.
Även andra uppgifter inom ekonomiområdet kan förekomma.
Ekonomiavdelningen har 18 anställda och är kommunens centrala organ för redovisning, upphandling, inköp, ekonomisk planering och professionella förvaltare/gode män.Kvalifikationer
Du ska ha ekonomiutbildning på minst yrkeshögskolenivå.
Erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete är meriterande, gärna inom offentlig sektor. Du har goda kunskaper i redovisning, ekonomisystem och Excel.
Vi tror att du är strukturerad, drivande och har god analytisk förmåga. Du måste ha god IT-vana samt har lätt för att samarbeta då arbetet innebär mycket kontakter både inom och utanför den egna förvaltningen. Du är van att uttrycka dig i tal och skrift och behärskar svenska språket mycket väl.
ÖVRIGT
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Enligt avtal.
