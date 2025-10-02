Redovisningschef till Nacka kommun!
2025-10-02
Söker du en roll där du får möjlighet att ta ett helhetsansvar för redovisningen i en av Sveriges mest expansiva och nytänkande kommuner? Vill du dessutom ha en spännande befattning med stort fokus på ledarskap och utveckling? Då ska du absolut läsa vidare!
Ditt uppdrag
I Nacka strävar vi efter att utvecklas och vara i framkant.
Hos oss erbjuds du omväxlande och stimulerande utmaningar då du ansvarar för att driva och utveckla arbetet med hela kommunens redovisning, systemförvaltning, leverantörs- och kundreskontra, samt kassafunktion. I din nya roll förväntas du skapa positiva resultat genom att självständigt driva och utveckla arbetet inom enheten och se till att flödena fungerar i hela kommunen i nära samarbete med verksamheten. Ditt ansvar blir även att säkerställa att redovisningen håller en hög kvalitet och att det finns en god intern kontroll på plats.
Rollen innebär personalansvar för 17 medarbetare på redovisningsenheten. Tonvikten i arbetet kommer att ligga på arbetsledning men även på kvalificerade redovisningsfrågor. Kommunen befinner sig i en spännande fas med expansion och upphandling av nytt ekonomisystem. Detta ser vi matchas bäst av ett starkt, kompetent och utvecklingsinriktat ledarskap. Samspelet med verksamheten och medborgarna är viktigt och pågår ständigt. Tjänsten kommer att vara direkt underställd ekonomi- och finansdirektören och du ingår i ekonomienhetens ledningsgrupp.
Är det här du?
Du som söker är en trygg ledare som drivs av att utveckla och effektivisera arbetssätt, och ser till att förbättringar blir verklighet både i det dagliga arbetet och i större processer. Som ledare är du tydlig, tillgänglig och bygger förtroende genom att skapa en öppen dialog - både i ditt team och med andra delar av organisationen. Du tar tag i utmaningar direkt, med fokus på lösningar och samarbete. Du har lätt för att se helheten, planera framåt och hålla riktning mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din erfarenhet
- Akademisk utbildning inom redovisning eller motsvarande.
- Flera års erfarenhet av kvalificerat ledarskap inom redovisning.
- Gedigen erfarenhet av brett redovisningsarbete - från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning.
- Erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete inom ekonomi.
Meriterande
- Erfarenhet från kommunal eller regional verksamhet
- Ledarskapsutbildning
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en öppen och utvecklande miljö med engagerade kollegor. Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus, mittemot Nacka Forum i öppna och moderna lokaler. År 2030 får Nacka även tunnelbana - ett stort lyft för både hållbarhet och livspussel.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Vi satsar också på friska medarbetare och erbjuder välutrustat gym i huset, egen hälsocoach och förmånscykelerbjudande. https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/halsa-och-formaner/https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/ledighet-och-franvaro2/semester/
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan, vi kallar till intervjuer löpande.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta - Annika Rainer, ekonomi- och finansdirektör på 070-431 85 12 eller https://www.linkedin.com/in/annika-rainer-b672557a/
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av flera intervjuer samt tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet.
Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Sista ansökningsdag är 2025-10-20.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
