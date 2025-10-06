Redovisningschef till Domsjö Fabriker
Domsjö Fabriker AB / Ekonomichefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla ekonomichefsjobb i Örnsköldsvik
2025-10-06
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer.
Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.
Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil.
Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen.
Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största producent av viskos.
Aditya Birla Group har drygt 120 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, det öppnar möjligheter för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina chanser att utvecklas i sitt jobb.
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda redovisningsarbetet på ett bioraffinaderi med hållbara processer som gör avtryck på resten av världen? Då kan detta vara en spännande möjlighet för dig. Vi söker nu en Redovisningschef som vill bidra med både ledarskap och expertis en spännande miljö där tradition möter innovation.
Domsjö Fabriker befinner sig just nu i en stor förändringsresa med målet är att bli Världens attraktivaste bioraffinaderi och Norrlands attraktivaste arbetsplats. Här erbjuds ett utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats med god laganda. Hos Domsjö Fabriker anser vi att balans i livet är en förutsättning för att du ska känna arbetsglädje och engagemang.
Din rollSom Redovisningschef ansvarar du för att leda och utveckla vår redovisningsfunktion och dess processer. Du kommer att:
• Ansvara för implementering av bästa praxis inom redovisning och säkerställa god kvalitet och effektivitet i den legala rapporteringen
• Leda och coacha medarbetare i redovisningsteamet
• Ansvarar för övergripande ekonomisk redovisning och rapportering för månad, kvartal och årsbokslut, samt årsredovisning och skattedeklarationer
• Kontaktperson mot revisorer och myndigheter
• Utveckla processer, rutiner och systemstöd inom redovisning och rapportering
• Vara ett stöd till CFO och ledning i redovisningsrelaterade frågor
Vem är du? Vi söker dig som har:
• Civilekonomexamen eller motsvarande färdigheter förvärvat på annat sätt
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisnings- och bokslutsarbete, gärna från industriell eller internationell verksamhet
• Stark kunskap om redovisningsstandarder inklusive tekniska aspekter inom svensk redovisning och skatteregler
• Erfarenhet av ledarskap och förmåga att utveckla team
• Förmåga att lyssna in, ta egna beslut, är analytisk och lösningsorienterad.
• Då vi genomgår en förändringsresa med att effektivisera processer och rutiner för att nå en långsiktig och hållbar funktion, så är det meriterande om du tidigare varit med och drivit en sådan "change management process"
• God systemförståelse och intresse för att utveckla processer
• Goda kunskaper i Office-paketet och mycket goda kunskaper i Excel. Meriterande om du har erfarenhet av ekonomisystemet Oracle och SAP
• Du behärskar engelska och svenska, både skriftligt och muntligt
Ditt ledarskap tar sin utgångspunkt i våra fem ledarskapsprinciper: tydlig, närvarande, coachande, tillitsfull och modig. Som person är du trygg i din kompetens, strukturerad och kommunikativ. Du har en förmåga att kombinera detaljfokus med helhetsperspektiv och trivs med att skapa ordning, kvalitet och utveckling. Din positiva attityd smittar av sig och du får med lätthet med dig andra på tåget. Känner du igen dig?
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en verksamhet som bidrar till den hållbara bioekonomin och med internationell prägel
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och processer
• Engagerade kollegor i en trivsam arbetsmiljö
• En arbetsplats där samverkan, innovation och hållbar utveckling står i fokus
• Vi stödjer också friskvård och sociala aktiviteter.
Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och välkomnar sökande som ökar vår mångfald. Urval sker löpande.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss kontakt med säljare av annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Domsjö Fabriker AB
(org.nr 556579-1299) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
CFO
Carola Hägglund 070-397 69 02 Jobbnummer
9541376