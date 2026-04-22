Redovisningsassistent till Stockholms Sjukhem
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-04-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stockholms sjukhem i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Nacka
eller i hela Sverige
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte och har ett brett vårdutbud inom rehabilitering, geriatrik, palliativ vård och äldreomsorg. Som godkänd universitetssjukvårdsenhet forskar, utvecklar och utbildar vi inom vården. Dessutom är vi stolta delägare i Marie Cederschiölds högskola.
Vi söker nu en leverantörsreskontraansvarig redovisningsassistent till vårt redovisningsteam på Kungsholmen. Välkommen till en arbetsplats som präglas av engagemang, kunskap och omtanke!Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Ekonomiavdelningen består idag av fyra controllers, en redovisningsenhet (redovisningschef och fyra medarbetare) samt två inköparsansvariga. Som redovisningsassistent får du tillsammans med dina kollegor en central roll i att driva, stödja och kvalitetssäkra ekonomiarbetet. I arbetet förväntas du bidra till ekonomiavdelningens utvecklings- och förbättringsarbete. För att lyckas i rollen så krävs ett nära samarbete med verksamheten, ekonomiavdelningen och stödfunktioner. Här välkomnas du av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och arbetsglädje är en självklar del av vardagen!
Tjänsten är en deltidsanställning om 80% och vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Löpande administrera stiftelsens leverantörsfakturor i systemet Rillion, från inkomna fakturor till konteringsstöd, attestflöden och betalningar.
Stötta och utbilda verksamhetens användare i det dagliga arbetet med leverantörsfakturor.
Bidra till och arbeta mot en ökad automation i hanteringen av fakturor.
Hålla dig uppdaterad kring systemutveckling och nya digitala möjligheter, inklusive användningen av AI.
Vid behov utföra andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom redovisning, i nära samarbete med kollegor, genom att bredda din kompetens och stötta inom såväl kundreskontra som övriga uppgifter.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom redovisning.
Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med hela kedjan i leverantörsreskontran.
God systemvana av leverantörs- och ekonomisystem. Erfarenhet av att arbeta i systemen för fakturahantering Rillion och ekonomisystemet Jeeves är meriterande.
God grundförståelse för redovisning.
Goda kunskaper i Excel.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du:
Är proaktiv och självgående med god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete.
Tar ansvar för att kvalitetssäkra ditt arbete.
Har ett logiskt och matematiskt tänkande med god förmåga att arbeta med siffror, analyser och samband.
Kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både internt och externt.
Värdesätter samarbete, då vi i teamet har egna ansvarsområden men också en stark tro på att arbeta tillsammans. Det kräver en vilja att dela med sig, vara nyfiken på andras arbetsuppgifter och bidra i nya projekt.
Är flexibel och lösningsorienterad, eftersom arbetet ibland innebär att rycka in och stötta en kollega eller tänka utanför ramarna för att lösa nya utmaningar.
Vågar tänka kreativt och har ett driv att ständigt förbättra och utveckla rutiner, arbetssätt och processer.
Mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten besvaras de av redovisningschef Tuula Löfgren, tuula.lofgren@stockholmssjukhem.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
112 19 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9868855