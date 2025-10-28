Redovisningsassistent inom kundreskontra
Region Östergötland / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2025-10-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Ekonomiservice ansvarar för att driva, förbättra, effektivisera och utveckla administrativa processer inom redovisning och ekonomiadministration.
Enhetens uppdrag innebär att vara regionens centrala funktion för redovisning, hantera inkommande kund- och leverantörsfakturor, ekonomi-administration, systemförvaltning samt att tillhandahålla specialistkompetens inom redovisning och internkontroll.
Nu söker vi en vikarierande redovisningsassistent till vår kundreskontragrupp, under en medarbetares föräldraledighet. Välkommen att bli en del av ett härligt gäng kollegor som stöttar varandra och har roligt ihop.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
I din roll som redovisningsassistent arbetar du självständig samtidigt som du är en viktig
lagspelare. Du kommer ingå i vårt kundreskontrateam där lösningsfokus och god service är två starka drivkrafter. Hos oss är det en självklarhet att hjälpa varandra och ha roligt tillsammans.
Tjänsten inom kundreskontran ger ett stort internt kontaktnät där din roll är att kvalitetssäkra arbetet inom kundreskontran. Tjänsten kräver att du har god förståelse för ekonomiska flöden och systemvana. Vi använder oss av Unit4 ERP som ekonomisystem.
I arbetsuppgifterna ingår:
Hantering, utredningar och rättningar i reskontran
Fakturering
Kundservice, internt/externt
Kundinbetalningar
Krav/inkassohantering
Viss bokföring samt kontoavstämningar
Arbetsgrupp
Ekonomiservice har tre enheter med totalt cirka 50 medarbetare. Kundreskontragruppen ingår i ekonomiservice 3 och består av 6 medarbetare.
Din arbetsplats blir fina och nyrenoverade lokaler på Drottninggatan i Linköping.
Om dig
Vi söker dig som trivs med kundkontakter, har en god samarbetsförmåga och är service- och lösningsinriktad. Du trivs i ett högt tempo samtidigt som du är bra på att överblicka nya situationer och att vara flexibel. Du är strukturerad och bra på att prioritera.
Du har gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller inriktning mot redovisning/motsvarande alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du tycker om att arbeta med löpande arbetsuppgifter men vill också bidra till utveckling av processer inom reskontrahantering och initiera förbättringar.
Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem, gärna inom kund- eller leverantörsreskontra alternativt med ekonomiadministration.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på 100 % under medarbetares föräldraledighet, 1 februari 2026 till och med 31 januari 2027.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Ekonomiservice 3 Kontakt
enhetschef Ekonomiservice 3Eva Rosell eva.a.rosell@regionostergotland.se 010-1039097 Jobbnummer
9578556