Redaktionsledare till SiS
2026-01-05
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare.
Är du en redaktionell ledare med god förståelse för olika kanalers logik och tonalitet? Har du erfarenhet av att leda och utveckla planeringsprocesser, göra välgrundade prioriteringar och styra arbetet så att rätt innehåll publiceras i rätt kanaler vid rätt tid, både internt och externt? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla den redaktionella kommunikationsplaneringen i en myndighet med ett av Sveriges viktigaste samhällsuppdrag.
Statens institutionsstyrelse, SiS, befinner sig i ett intensivt och spännande utvecklingsskede med stort intresse för vår verksamhet och pågående politiska utredningar som öppnar möjligheter att stärka och modernisera myndighetens uppdrag. Nu söker vi dig som vill bidra till att stärka vår samlade kommunikation genom ett effektivt, kvalitetssäkrat och målgruppsanpassat redaktionellt arbete i våra kanaler. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team, nära ledning och verksamhet, där du får möjlighet att både utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som kommunikationsavdelningens samordnande nav för det redaktionella arbetet ansvarar du för att planera, samordna och utveckla myndighetens redaktionella arbete i nära samarbete med kommunikatörer, webbredaktörer, pressekreterare och kommunikationsstrateger.
Du arbetar nära sektionschefen i övergripande planering, prioritering och utveckling av den redaktionella verksamheten. Uppdraget innefattar inget personalansvar, men innebär ett tydligt arbetslednings- och samordningsansvar i både det kort- och långsiktiga redaktionella flödet. Arbetet omfattar både SiS interna och externa kommunikationskanaler och rollen ställer höga krav på förmågan att nyhetsvärdera, såväl för myndighetsspecifika aktiviteter som händelser i omvärlden.
I rollen kommer du bland annat att:
• Leda och samordna det redaktionella flödet genom att driva planeringen, prioritera utifrån organisationens mål och samordna innehåll i interna och externa kanaler med en tydlig röd tråd.
• Säkerställa att innehåll anpassas efter målgrupp, kanal och syfte, håller god kvalitet och levereras enligt plan för bästa möjliga kommunikativa effekt.
• Ansvara för avdelningens publiceringskalender, redaktionsmöten och prioritering av uppdrag, så att planeringen är strukturerad och väl förankrad.
• Säkerställa kvalitet i texter och innehåll, inklusive språk, tonalitet, faktagranskning och publicistiskt omdöme.
• Bidra till uppföljning av resultat och till kontinuerliga förbättringar av arbetssätt och innehåll.
• Utforska och tillämpa AI-stöd och digitala verktyg för att effektivisera redaktionella processer, analys och publicering.
Tjänsten är placerad på sektionen för redaktionellt innehåll och externa relationer, en av två sektioner på kommunikationsavdelningen, och du rapporterar till sektionschefen. Du arbetar tillsammans med kommunikatörer, kommunikationsstrateger och pressekreterare, men förväntas kunna ta stort självständigt ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, journalistik eller annan utbildning som SiS bedömer är relevant för tjänsten.
• Flerårig erfarenhet av en arbetsledande eller samordnande roll inom kommunikation eller redaktionellt arbete med ansvar för planering, prioritering och att säkerställa samspel mellan interna och externa kanaler.
• Mycket goda kunskaper i svenska och klarspråk, med förmåga att paketera komplexa frågor på ett begripligt sätt.
• Hög publicistisk medvetenhet och etiskt omdöme.
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av att utveckla redaktionella arbetssätt och rutiner, inklusive användning av AI och digitala verktyg.
• Erfarenhet av uppföljning och analys av innehåll (t.ex. KPI:er, insikter, kanaldata) och att omsätta insikter i förbättringar.
• Erfarenhet av arbete i myndighet eller annan politiskt styrd verksamhet.
• Erfarenhet av pressarbete
För att lyckas i rollen har du ett starkt redaktionellt omdöme och hög förmåga att skapa struktur, samarbete, riktning och tempo i ett team. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och initiativtagande i din kommunikation. Du trivs med att växla mellan strategisk planering, operativ produktion och daglig samordning. Du är lösningsorienterad och behåller lugnet när förutsättningarna ändras snabbt. Du ser helheten, fångar det viktiga och får saker att hända snabbt, utan att tumma på kvaliteten i utförandet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är vårt huvudkontor i Solna Business Park. Kommunikatörsberedskap utanför kontorstid kan komma att ingå i tjänsten.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten, kontakta sektionschefen Sara Kvarnström Nilsson på telefon: 010-453 45 92.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
