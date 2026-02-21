Redaktionsassistent föräldravikariat
2026-02-21
REDAKTIONSASSISTENT
Föräldravikariat, tillträde 1 april, ca 1 år
Du har ett stort intresse för böcker och det svenska språket. Vi tänker oss att du är i början av din karriär och att du vill arbeta inom förlagsbranschen, kanske med sikte på att bli förlagsredaktör. Som redaktionsassistent är du en viktig kugge i vår redaktion och bistår dina kolleger med lektörs- och korrekturläsning, redigering och upprättning av manus och administrativ hjälp med projekthantering.
Vi värdesätter
• språkkänsla och att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska;
• ordningssinne och förmåga att ha flera bollar i luften samtidigt;
• god samarbetsförmåga i grupp.
Vidare förutsätter vi att du som söker har mycket goda kunskaper i Microsoft Word, som också gärna får omfatta andra program i samma serie. Om du behärskar Indesign så är det ett plus.
Jobbet är 75-100 % av en heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är belägen på Skarphällsgatan 13 i Visby.
Välkommen med din ansökan. Personligt brev och cv med kontaktuppgifter sänds till info@eddy.se
, som också är e-postadressen om du har frågor eller funderingar.
Vi rekryterar till tjänsten löpande så vi rekommenderar att du sänder in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 10 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@eddy.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redaktionsassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Eddy Se AB
(org.nr 556580-8077)
Skarphällsgatan 13
)
621 41 VISBY
