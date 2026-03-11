Receptionist vid behov | Manpower | Norrköping & Linköping
Manpower AB / Receptionistjobb / Norrköping Visa alla receptionistjobb i Norrköping
2026-03-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta extra vid sidan av dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning? Trivs du i en social och serviceinriktad roll där du får vara ansiktet utåt för verksamheten? Vi på Manpower söker nu två flexibla receptionister till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Norrköping och Linköping. Rollen passar dig som är utåtriktad, initiativtagande och trygg i mötet med människor. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Norrköping och Linköping
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Vid behov - inhopp under kontorstid
Övrigt: Kunden har reception på två olika siter, en i Linköping och en i Norrköping, man ska vara tillgänglig att kunna pendla och arbeta på plats i båda.
Om jobbet som receptionist
Som receptionist kommer du att vara en central del av kundens servicefunktion. Du arbetar i team om som delar på receptionstiderna och täcker upp vid sjukfrånvaro och planerad frånvaro. Dina främsta uppgifter är att skapa en välkomnande atmosfär och se till att lokalerna är i ordning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bemanna receptionen och vara första kontakten för besökare
Förbereda frukost samt bidra till en trivsam och prydlig miljö
Besvara frågor från besökare och medarbetare
Stötta kontoret med enklare administration, som bokningar, utskrifter och dokumenthantering
Säkerställa ett professionellt och positivt bemötande i alla kontaktytor
Den vi söker
Vi söker dig som studerar eller har en annan extern sysselsättning på minst 50%. Du har tidigare arbetat inom service och trivs i en miljö där mötet med människor står i fokus. För att passa i rollen behöver du vara flexibel och kunna ta inhopp på vardagar under kontorstid. Du behöver även vara villig att arbeta i både Norrköping och Linköping.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Studier eller annan sysselsättning på minst 50%
Erfarenhet av serviceyrken
Trygg i att hälsa, ta emot och hjälpa besökare
Flexibel och tillgänglig för inhopp på kontorstid
Kan arbeta i både Norrköping och Linköping
Meriterande:
Erfarenhet som receptionist
Erfarenhet av administration i kontorsmiljö
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk - lokalt och globalt - kan vi erbjuda många möjligheter för dig som vill utvecklas i din karriär, både kort- och långsiktigt. Hos oss kan du söka allt från heltidsjobb till extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 24 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9791401