Receptionist till tandläkarklinik
2026-03-20
Vi söker en engagerad och serviceinriktad receptionist till vår tandläkarklinik!
Som receptionist hos oss är du klinikens ansikte utåt och har en central roll i att skapa en trygg och professionell upplevelse för våra patienter. Du arbetar i nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor och bidrar till att den dagliga verksamheten fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna patienter
Hantera bokningar och avbokningar
Svara i telefon och på mejl
Administrativa uppgifter såsom journalhantering och fakturering
Ansvara för att reception och väntrum är trivsammaKvalifikationer
Erfarenhet av serviceyrke, gärna som receptionist eller inom vård
God datorvana
Flytande svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
God organisatorisk förmågaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, noggrann och har ett professionellt bemötande. Du trivs i en roll med mycket kontakt med människor och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö
Ett engagerat team
Möjlighet till utveckling inom verksamheten
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Vi tar emot ansökningar via e-post
E-post: info@spangatand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarhuset Spånga AB
