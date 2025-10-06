Receptionist till Storsjöbadet
2025-10-06
Vår enhet Bad driver Östersunds kommuns fyra badanläggningar. De badanläggningar som ingår i enheten är Storsjöbadet, Brunflobadet, Östbergsbadet och Litsbadet. Äventyrsbadet Storsjöbadet är kommunens mest besökta turistanläggning med 240 000 årliga besökande och därmed en viktig del av kommunens tillväxt.
Tillsvidaretjänst 85%
Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse.
Arbetstiderna är varierande, dagtid, kväll och helg.
Arbetsuppgifter
Som receptionist är du först ut av våra medarbetare att möta våra gäster på ett serviceinriktat och professionellt sätt. Du hjälper våra gäster att få en bra start på sin dag på Storsjöbadet. Du kommer att administrera vårt kassa- och kundsystem, fakturera kunder och andra arbetsuppgifter som förekommer i en reception.
Kvalifikationer
Vi söker en naturlig serviceperson med tidigare erfarenhet som receptionist som tycker att det bästa som finns är att möta människor. Det är därför viktigt att du är relationsskapande och utåtriktad. Du ska snabbt kunna anpassa dig till olika situationer som kan uppstå, du är trygg och har självinsikt genom din personliga mognad. Vi ser också att du är stabil, lugn och kontrollerad i stressiga situationer. För att lyckas i uppdraget behöver du en analytisk förmåga med god datorvana när du organiserar i exempelvis kundsystemet. Du har en utbildning motsvarande gymnasienivå och arbetar bra tillsammans med andra människor tack vare din goda samarbetsförmåga.
Meriterande är tidigare erfarenhet av boknings- och entrésystem.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kultur- och fritidsförvaltningen
Var med och skapa små och stora vardagsäventyr. En rolig friluftsaktivitet i vacker natur eller varför inte en spännande kulturell upplevelse? Det finns många äventyr att ta del av på våra anläggningar och aktivitetsområden, liksom på våra bibliotek, fritidsgårdar och på Kulturskolan. Vi har också ett rikt föreningsliv inom både idrott och kultur. I Östersund finns något för alla som vill ha en aktiv och meningsfull fritid. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Detta är ett deltidsjobb.
https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
