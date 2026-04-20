Receptionist till Sandvik
Inte Bara Post Bemanning AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-04-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inte Bara Post Bemanning AB i Stockholm
, Göteborg
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
SNABBFAKTA Arbetstider: Vardagar under kontorstid Ort: Centrala Stockholm Startdatum: Omgående Uppdragslängd: Löpande Anställningsform: Särskild visstidsanställning
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Nu söker vi en Receptionist till vår kund Sandvik som är ett etablerat globalt bolag inom industrin med kontor beläget i centrala Stockholm vid T-centralen. Du blir en del av ett team av tre som består av en Receptionist och en Front Office Manager.
Du blir anställd av Inte Bara Post Bemanning och jobbar ute hos Sandvik. I rollen utgår du från kontoret, ej hybridtjänst.
HUR SER EN VANLIG DAG UT?
I rollen som receptionist kommer du bland annat att ansvara för att ta emot besökare, utföra administrativa arbetsuppgifter samt bidra till att kontoret hålls rent och trivsamt.
För att trivas i rollen ser vi att du har en naturlig förmåga att se vad som behöver göras. Du gör gärna det lilla extra för att både kunder och kollegor ska känna sig välkomna. Som receptionist kommer du vara en nyckelperson för att säkerställa en hög servicenivå på kontoret och fungera som företagets ansikte utåt.
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter så som:
Välkomna besökare
Post- och budhantering
Kontaktperson för leverantörer, hyresvärd etc.
Hantera beställningar
Förbereda inför möten och evenemang på kontoret
VEM ÄR DU?
Som person är du social, självgående och högt serviceinriktad. För att lyckas i rollen tror vi att du är initiativtagande, hjälpsam, omhändertagande och har ett öga för detaljer. Vidare är du professionell, ansvarsfull och du trivs att arbeta självständigt. Du är bra på att bemöta olika typer av människor och har förmågan att hantera olika arbetstempon.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Har minst 1 års erfarenhet som receptionist
Har goda kunskaper inom Officepaketet
Kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7509636-1954740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://karriar.intebarapostbemanning.se
Sandhamnsgatan 63 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Jobbnummer
9863321