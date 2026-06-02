Truckförare till nattjobb sökes på heltid i Halmstad!
Vill du arbeta heltid i en dynamisk och tempofylld miljö hos ett av Sveriges ledande företag inom logistik och transport? Har du truckkort och trivs med ett fysiskt arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande truckförare för nattarbete på en välkänd terminal. Företaget är en etablerad aktör inom speditions- och logistikbranschen och fortsätter att växa. Här får du möjlighet att bli en viktig del av verksamheten och bidra till att godsflödet fungerar smidigt och effektivt.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som truckförare på terminalen kommer du bland annat att arbeta med:
Truckkörning (A- och B-behörighet)
Lastning och lossning av gods
Mottagning och hantering av inkommande leveranser
Sortering och scanning av paket och försändelser
Kontroll av gods och dokumentation
Upprätthållande av ordning, säkerhet och struktur på arbetsplatsen
Arbetet sker i högt tempo och kräver både noggrannhet och effektivitet.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund. Arbetet är förlagt söndag-fredag, arbetstider är förlagda antingen 22.00-06.30 eller 23.30-08.00.
DETTA SÖKER VI
Du är en positiv, driven och flexibel person som trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt när situationen kräver det.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har truckkort A och B
Har erfarenhet av truckkörning och terminalarbete är meriterande
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Behärskar svenska i tal och skrift
Som en del av rekryteringsprocessen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Vi genomför även referenstagning, vilket innebär att du behöver kunna lämna minst två relevanta referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com
9943510