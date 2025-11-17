Receptionist till Linköping
2025-11-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Vi söker nu medarbetare till ovanstående uppdrag. Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang.
Du kommer att vara kundens ansikte utåt och ta emot besökare.
Din bakgrund bör vara inom reception eftersom detta utgör din arbetsdag. Det är viktigt att du är prestigelös, öppen och nyfiken samt ser det som en självklar uppgift att skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
• Ta emot och registrera besökare.
• Hantera förfrågningar per telefon, över disk och e-mail
Kvalifikationer/Krav:
• Uttrycka dig väl i svenska och engelska i ta och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet med inriktning excel och word.Publiceringsdatum2025-11-17Dina personliga egenskaper
• Du ska vara social och trivas med att vara en knytpunkt för de anställda
• Du ska ha ett genuint intresse för helhetslösningen kring service/möten
• Du ska känna det utvecklande att få lösa dagliga problem på egen hand och ständigt vilja göra varje dag bättre för de anställda på arbetsplatsen och externa gäster.
• Du ska vara strukturerad och planerande
• Du har förmågan att lyssna, kommunicera och förstå kundens behov
• Du ska vara positiv och trivas med att arbeta i grupp och mot tydliga mål
• Du delar våra värderingar
Anställningsform och arbetstider:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Arbetstiden är dagtid vardagar. Tjänsten är på 50% med möjlighet till utökning.
Har du frågor kontakta via mejl emma.adede-kamdem@sodexo.com
Din ansökan vill vi ha senast 2025-11-30 men vi rekryterar löpande.
Ansökan kan endast göras via vår hemsida
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Enligt kollektivavtal
