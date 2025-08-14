Receptionist till kund i Lund

Adecco Sweden AB / Receptionistjobb / Lund
2025-08-14


Visa alla receptionistjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-14

Om tjänsten
Som eeceptionist kommer du att arbeta hos en våra kunder med placering i Lund. Du kommer arbeta i en internationell miljö med varierande arbetsuppgifter där dator och telefon kommer vara dina främsta arbetsredskap i det dagliga arbetet. För att lyckas i rollen som Receptionist är du en person som vill leverera excellent service, där du trivs med att vara en knytpunkt för såväl besökare som anställda.

Arbetstiden är förlagd måndag till fredag 07.30-16.30.

I din roll som Receptionist kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Ta emot och registrera besökare och kunder i huvudreceptionen
• Hantera förfrågningar via telefon, över disk och e-mail
• På sikt kan även växel och telefoni ingå i dina arbetsuppgifter

Uppdraget har start omgående och är en visstidsanställning som till att börja med sträcker sig till årsskiftet. Man blir anställd av Adecco.

Om dig
Vi söker dig som är en prestigelös, öppen och nyfiken person och som tycker att det är en självklar uppgift att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Du har förmågan att lyssna, kommunicera och förstå kundens behov och trivs med att arbeta i grupp och mot tydliga mål. Vidare ska du ha ett genuint intresse för helhetslösningen kring service/möten.

Viktigt för tjänsten är:
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i växel/reception är meriterande

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Enna Dedagic via Enna.Dedagic@adecco.se

Har du frågor angående registrering, kontakta Adeccos support via info@adecco.se

OBS. Sista ansökningsdag är 22/8-2025. Vi börjar omgående med rekryteringsarbetet och genomför löpande intervjuer. Vi tar inte emot ansökningar via mail.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
National Recruiter
Enna Dedagic

Jobbnummer
9458981

Prenumerera på jobb från Adecco Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adecco Sweden AB: