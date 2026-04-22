Receptionist på Elite Hotel Knaust
Elite Hotels Of Sweden AB / Receptionistjobb / Sundsvall
2026-04-22
Är du vår nya receptionist?
Vi på Elite Hotel Knaust söker dig som är ett genuint serviceproffs och med en fantastisk känsla för hög kvalité och personlig service.
Som receptionist kommer du att arbeta i hotellets kärna och bli gästens första intryck. I vårt team är varje medarbetare en viktig nyckelperson, som bidrar till att samarbetet fungerar väl mellan de olika avdelningarna. Det är därför av största vikt, att du har absolut bästa känsla för förstklassig service, samt bidrar till att ge våra gäster en exceptionellt god gästupplevelse. Vi söker dig som är stresstålig, van att arbeta med många saker samtidigt och att du alltid ger ett glatt och positivt intryck.
Vem är du?
Du är flexibel, har lätt att anpassa dig till olika situationer med ödmjukhet och initiativförmåga. Du brinner för god service, är ansvarsfull och jobbar för höga kvalitetsmål. Goda språkkunskaper är ett krav och du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift, samt gärna ett tredje språk. Erfarenheter av hotell systemet HMS är meriterande. Vi ser helst att du har minst ett års dokumenterad vana och erfarenhet av arbete i hotellreception.
Det dagliga arbetet som receptionist
Arbetet i vår reception består av in- och utcheckning, hantering av telefonväxel, kassa, bokningar, konferens, administrativa uppgifter, samt hålla lobby och receptions område i bästa skick. Receptionen bemannar också vår lobbybar.
Arbetstider
Arbetstiderna är skiftarbete med mestadels eftermiddagar (enstaka förmiddagar förekommer) samt varannan helg. Tjänsten är på 50% med stora chanser att jobba mertid.Publiceringsdatum2026-04-22Ersättning
Månadslön enligt avtal.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar rätt person till vårt fantastiska team i receptionen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5390334-1959920". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://career.elite.se
Storgatan 13 (visa karta
)
852 30 SUNDSVALL Arbetsplats
Elite Hotels Jobbnummer
9868843