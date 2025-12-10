Receptionist med Padelansvar Lomma
2025-12-10
Receptionist med ansvar för padel - Nordic Wellness Lomma
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 370 klubbar och ett växande antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra anläggningar och ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal och pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har över 500 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Nu söker vi en receptionist med ansvar för padel till Nordic Wellness Lomma. Är du en serviceinriktad och engagerad person som vill vara med och utveckla vår padelverksamhet? Vill du arbeta i en fartfylld miljö där du får kombinera kundkontakt, försäljning och eventplanering? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker dig som vill arbeta: Heltid på en av våra anläggningar Med ansvar för padelverksamheten, inklusive event och turneringar I en varierad roll där service och administration kombineras
Om rollenSom receptionist med ansvar för padel spelar du en nyckelroll i att skapa en positiv och inspirerande miljö på anläggningen. Du är ansiktet utåt för både tränande och besökare och ser till att klubben och padelhallen alltid håller högsta kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Välkomna och hjälpa medlemmar samt gäster
Skapa en ren, fräsch och trivsam miljö på anläggningen
Hantera försäljning av medlemskap och produkter
Administrera bokningssystemet för padel, inklusive Matchi
Planera och genomföra aktiviteter såsom turneringar och event
Ha en aktiv kontakt med föreningar, skolor och företag för att utveckla padelverksamheten
Ansvara för regelbunden uppdatering av hallens sociala medier
Följa upp mål och budget kopplat till padelverksamheten
Arbetet är varierande och kräver att du är självgående, flexibel och trivs med att ha många bollar i luften.
Vem söker vi?Vi letar efter dig som:
Är 18 år eller äldre Har ett intresse för padel och träning Är flexibel och kan arbeta dagtid, kvällar och helger Är självgående, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Är serviceinriktad och har en positiv inställning
Tidigare erfarenhet av försäljning eller service är meriterande. Erfarenhet av administrativt arbete eller eventplanering är också en fördel, men inget krav - det viktigaste är din inställning och vilja att utvecklas!
Vad erbjuder vi?
En inspirerande arbetsmiljö fylld med träningsglädje och teamkänsla
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Möjlighet att engagera dig i gruppträning eller andra spännande roller
Ett roligt och omväxlande jobb i en växande organisation
Ansökan Tjänsten är på 100 % Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sök idag - vi vill höra från dig!Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://nordicwellness.se Arbetsplats
Nordic Wellness Kontakt
Alexandra Johansson alexandra.johansson@nordicwellness.se Jobbnummer
9636954