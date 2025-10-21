Receptionist | Lernia | Trollhättan
Är du en serviceinriktad person som har god administrativ förmåga? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Nu söker vi receptionist till vår kund med start i december. Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Som receptionist kommer du att vara en viktig del av den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att ta emot besökare, hantera inkommande samtal, sköta posthantering och matdistribution. Du arbetar dagligen i Outlook och Excel och bidrar till att skapa en välkomnande och effektiv arbetsmiljö. Arbetet är förlagt måndag-fredag, 07:30-15:00
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av service, administration eller kundkontakt. Du är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att ta egna initiativ. Du trivs med att arbeta självständigt och har god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten är körkort B
Flytande tal och skrift i svenska och engelska
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Lina Melltoft via e-post: lina.melltoft@lernia.se
