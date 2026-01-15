Receptionist Höör/Hörby
2026-01-15
Om jobbet
Hälsoprofilen är en expansiv träningskedja med hälsa och välmående i fokus. Företagets säte är i Hässleholm och finns idag även på följande orter: Perstorp, Höör, Sösdala, Hörby, Tyringe, Örkelljunga och på tre områden i Malmö. Vår affärsidé är att hjälpa människor samt företag inom vår region att ha en aktiv och hälsosam livsstil. Hos oss kan alla trivas oavsett fysisk form eller träningsnivå och vi värdesätter goda relationer till våra medlemmar högst. Vårt mål är att ständigt utvecklas och erbjuda det bästa utbudet av gym, gruppträning, personlig träning samt unika koncept som endast finns på Hälsoprofilen!
Som receptionist på Hälsoprofilen kommer du få arbeta nära våra medlemmar ute i gymmet, men enklare administrativa uppgifter som rör verksamheten.
Nu söker vi en person till Hälsoprofilen i Höör och Hörby som vill arbeta med människor och ge våra medlemmar den bästa möjliga kundservice och säkerställa att dessa är aktivt tränande.
Ansvarsområden som Receptionist:
Receptionsarbete under bemannade öppettider.
Introducera nya medlemmar i sin träning via våra träningskoncept samt hålla träningspass
Säkerställa att medlemmarna är aktiva i sin träning och hjälper dessa igång om de skulle tappa sin rutin
Merförsäljning av våra produkter tjänster
Hantering av sociala medier
För att lyckas som Receptionist hos oss har du:
Erfarenhet inom kundservice
Ett genuint intresse för träning och hälsa
Disciplin och förmågan att planera din tid
God struktur i ditt dagliga arbete och kan hantera uppkomna uppgifter med kort varsel
Egenskaper som positiv, utåtriktad och social
Du är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete. Du har också en förmåga att se detaljer och tar egna initiativ i frågor som rör anläggningens dagliga drift. Du kommer arbeta i nära samråd med vår Platsansvarig.
Om anställningen: Provanställning
Arbetstider: Varierande, men mestadels kvällsarbete mån-tors.
Lönetyp: Timlön
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Mailledes via CV + personligt brev
E-post: Johanna@halsoprofilen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Höör/Hörby". Arbetsgivare Hälsoprofilen Hässleholm AB
(org.nr 556957-6423)
Transportvägen 7 (visa karta
)
243 35 HÖÖR Arbetsplats
Hälsoprofilen Höör Kontakt
Platsansvarig
Johanna Klausen Johanna@halsoprofilen.com Jobbnummer
9687095