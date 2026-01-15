Receptionist Höör/Hörby

Hälsoprofilen Hässleholm AB / Receptionistjobb / Hässleholm
2026-01-15


Visa alla receptionistjobb i Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hälsoprofilen Hässleholm AB i Hässleholm, Perstorp, Höör, Örkelljunga, Hörby eller i hela Sverige

Om jobbet
Hälsoprofilen är en expansiv träningskedja med hälsa och välmående i fokus. Företagets säte är i Hässleholm och finns idag även på följande orter: Perstorp, Höör, Sösdala, Hörby, Tyringe, Örkelljunga och på tre områden i Malmö. Vår affärsidé är att hjälpa människor samt företag inom vår region att ha en aktiv och hälsosam livsstil. Hos oss kan alla trivas oavsett fysisk form eller träningsnivå och vi värdesätter goda relationer till våra medlemmar högst. Vårt mål är att ständigt utvecklas och erbjuda det bästa utbudet av gym, gruppträning, personlig träning samt unika koncept som endast finns på Hälsoprofilen!
Som receptionist på Hälsoprofilen kommer du få arbeta nära våra medlemmar ute i gymmet, men enklare administrativa uppgifter som rör verksamheten.
Nu söker vi en person till Hälsoprofilen i Höör och Hörby som vill arbeta med människor och ge våra medlemmar den bästa möjliga kundservice och säkerställa att dessa är aktivt tränande.
Ansvarsområden som Receptionist:
Receptionsarbete under bemannade öppettider.
Introducera nya medlemmar i sin träning via våra träningskoncept samt hålla träningspass
Säkerställa att medlemmarna är aktiva i sin träning och hjälper dessa igång om de skulle tappa sin rutin
Merförsäljning av våra produkter tjänster
Hantering av sociala medier

För att lyckas som Receptionist hos oss har du:
Erfarenhet inom kundservice
Ett genuint intresse för träning och hälsa
Disciplin och förmågan att planera din tid
God struktur i ditt dagliga arbete och kan hantera uppkomna uppgifter med kort varsel
Egenskaper som positiv, utåtriktad och social

Du är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete. Du har också en förmåga att se detaljer och tar egna initiativ i frågor som rör anläggningens dagliga drift. Du kommer arbeta i nära samråd med vår Platsansvarig.

Om anställningen: Provanställning
Arbetstider: Varierande, men mestadels kvällsarbete mån-tors.
Lönetyp: Timlön

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Mailledes via CV + personligt brev
E-post: Johanna@halsoprofilen.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Höör/Hörby".

Arbetsgivare
Hälsoprofilen Hässleholm AB (org.nr 556957-6423)
Transportvägen 7 (visa karta)
243 35  HÖÖR

Arbetsplats
Hälsoprofilen Höör

Kontakt
Platsansvarig
Johanna Klausen
Johanna@halsoprofilen.com

Jobbnummer
9687095

Prenumerera på jobb från Hälsoprofilen Hässleholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hälsoprofilen Hässleholm AB: