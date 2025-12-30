Receptionist helg/extra vidbehov
Sverigeråd i Eskilstuna AB / Receptionistjobb / Eskilstuna Visa alla receptionistjobb i Eskilstuna
2025-12-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sverigeråd i Eskilstuna AB i Eskilstuna
We're Comfort Hotel® - a hotel chain that promises to give our guests what they need, and skip the unnecessary. We have great locations, urban design and we're offering selected services, but the service we give is great. We aim to be Easy on the wallet, have Easy access, be Easy to enjoy and last but definitely not least - be Easy on the planet.
Comfort Hotel® is part of Strawberry.
Hotellet ligger mitt i Eskilstuna city med 120 hotellrum och med en reception som är öppet 24 timmar om dygnet. Vi har en barception, hotellets hub där gäster kan checka in, hänga i baren och beställa något att äta.
Hotellet är skapat för att vara en social mötesplats, med plats för mer än en att bo. Här samlas olika företag, stammisar, barnfamiljer och idrottare, frukostgäster, konferensgäster och många fler.
Älskar du att möta gäster, överträffa förväntningar och skapa minnesvärda upplevelser?
Har du ett genuint intresse för service och att träffa nya människor och sätter värde på att tillhöra ett team?
Då är du kanske vår nästa service kollega!
Vem är du?
Du älskar att träffa nya människor och jobbar aktivt för att skapa positiva upplevelser för våra gäster.
Du inser att sälj och service går hand i hand.
Du trivs i en snabb och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Du är en problemlösare och tar hand om frågor, feedback och utmaningar med professionalism och ett leende.
Du är lagspelare och sätter teamet först. Dina kollegor uppfattar dig som pålitlig och stöttande.
Tjänsten innefattar:
In och utcheck av gäster
Hantering av bokningar via mail, telefon samt ansikte mot ansikte
Försäljning av mat och dryck i barceptionen.
Kommunicera med övriga avdelningar
Förberedelser för kommande dag och eventuella konferenser
Följa lagar och rutiner
Se till att gästen trivs och vill komma tillbaka
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats med varm och stöttande kultur, hos oss vinner och förlorar vi som lag. Vi jobbar trots allt med samma vision - Att öka livskvalitén för gäster och kollegor
En miljö som aldrig står still - Hos oss är inte en dag lik en annan, vi har alltid någonting kul på gång
Personalförmåner enligt Strawberrys policy som innefattar bland annat rabatter på våra hotell och enheter och mycket mer
Stora möjligheter att utvecklas inom en stor och expansivt hotellkoncern
Varannan helg + extra vidbehov ( vi ser gärna att du är öppen för nattarbete tex. vid sjukdom eller liknande)
Arbetstid: Varannan helg och extra vid behov dag/kväll. Vi önskar även att du är öppen för nattarbete vid tex sjukdom eller liknande.
Lön: Enligt Hotell och restaurang
Tillträde: Så snart som möjligt/ Omgående
Känner du att detta är du eller passar någon du känner, sök nu!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen
Maila ditt cv till: marielle.sorensen@strawberry.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: marielle.sorensen@strawberry.se Arbetsgivare Sverigeråd i Eskilstuna AB
(org.nr 556812-8168)
Hamngatan 9 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Comfort Hotel Kontakt
Receptionschef
Marielle Sörensen marielle.sorensen@strawberry.se 016-177800 Jobbnummer
9666194