Receptionist/Administratör deltid | Manpower | Karlstad
Manpower AB / Receptionistjobb / Karlstad Visa alla receptionistjobb i Karlstad
2026-03-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad person med administrativ vana och söker ett deltidsuppdrag vid sidan av studier eller annan sysselsättning? Vi på Manpower söker nu en receptionist/administratör för ett flexibelt uppdrag på 4 timmar per vecka samt sommarbemanning hos en av våra kunder i Karlstad. Här får du en varierad roll i en modern och familjär kontorsmiljö. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Karlstad
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: 4 timmar per vecka + sommarbemanning
Övrig information: Kunden är anonym i annonsen. Arbetet utförs på plats i kundens lokaler i Karlstad.
Om jobbet som receptionist/administratör
I rollen blir du en viktig del av kundens servicefunktion, där du både arbetar i receptionen och stöttar verksamheten administrativt. Arbetstiden är 4 timmar per vecka och förläggs flexibelt i samråd med kunden. Under sommaren täcker du arbetspass under specifika veckor.
Arbetsplatsen är modern, trivsam och lättillgänglig, fördelad på två våningar. Du kommer snabbt att bli en del av en varm och familjär arbetsmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera inkommande ärenden via telefonväxel (Telia) och koppla samtal
Ta emot besökare och skapa en välkomnande miljö i receptionen
Förbereda frukost och bidra till ordning i lokalerna
Behandla order, fakturor och administrativ dokumentation
Ta hand om inkommande e-post och fördela ärenden vidare
Den vi söker
Vi söker dig som är serviceorienterad, positiv och trygg med att arbeta självständigt. Du har viss administrativ erfarenhet och känner dig bekväm med att lösa olika typer av ärenden. Eftersom detta är ett deltidsuppdrag krävs att du studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Du behöver kunna arbeta 4 timmar i veckan samt vara tillgänglig för sommarbemanning under vecka 26 och veckorna 29-31.
Krav för tjänsten:
Studier eller annan sysselsättning på minst 50%
Möjlighet att arbeta 4 h/vecka samt täcka angivna sommarveckor
Serviceminded och god kommunikationsförmåga
Erfarenhet av administrativt arbete
Meriterande:
Erfarenhet av telefonväxel, gärna Telia
Erfarenhet från reception eller kundservice
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med ett brett nätverk av attraktiva arbetsgivare över hela landet. Vi erbjuder trygga anställningar, utvecklingsmöjligheter och uppdrag som ger värdefull erfarenhet - oavsett om du söker ett extrajobb eller en långsiktig karriärresa.
Hur du ansöker
Klicka på "Ansök nu" och skapa ett konto hos Manpower. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9791742