ISS Facility Services AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-06-01
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Receptionist 50% – ISS Facility Services AB
Vill du vara ansiktet utåt för ett internationellt serviceföretag och skapa en välkomnande upplevelse för både besökare och medarbetare? Nu söker ISS en serviceinriktad receptionist på 50% till vårt team.
Vi letar efter dig som är engagerad, positiv och brinner för att leverera service i världsklass. I rollen som receptionist är du en nyckelperson i att skapa en trivsam, professionell och tillmötesgående miljö där varje möte gör skillnad. Känner du igen dig i detta? Då tycker vi att du ska söka tjänsten hos oss!
Om rollen
Som receptionist hos oss är du den första kontakten för besökare och kunder. Du ansvarar för att ge ett professionellt och positivt bemötande samt säkerställa att den dagliga receptionist tjänsten fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna besökare
Hantera inkommande samtal och mejl
Post- och pakethantering
Administrativa uppgifter kopplade till receptionen
Stötta övriga funktioner vid behov
Tjänsten är på deltid 50%, tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter – allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Har erfarenhet av serviceyrken, gärna inom reception eller kundservice
Är kommunikativ och har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god datorvana
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, Vi har en pågående rekryteringsprocess men då vi närmar oss semester tider så kommer tjänsten tillsättas först augusti. I din ansökan bifogar du CV och personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetens baserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenser. Bakgrunds kontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov. Vid eventuella frågor om processen, kontakta maria.riddernas@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Årstaängsvägen 21b (visa karta
)
117 60 STOCKHOLM Arbetsplats
ISS Facility Services - Office Based Kontakt
Rekryterare
Maria Riddernäs maria.riddernas@se.issworld.com Jobbnummer
9938596