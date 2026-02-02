Receptionist
OnePartnerGroup Norr AB / Receptionistjobb / Luleå
2026-02-02
Receptionist till Kroppsbalans i Luleå
Vill du vara ansiktet utåt för en av Norrbottens mest uppskattade wellness-destinationer? På Kroppsbalans får du arbeta i en rofylld miljö inspirerad av den arktiska naturen, där varje kundmöte ska bidra till välbefinnande, omsorg och en minnesvärd upplevelse.
Vi söker nu en receptionist som brinner för service, människor och försäljning - och som vill vara en viktig del av vårt team.
Det här är Kroppsbalans
Kroppsbalans grundades av Anneli Selberg, vars passion för naturlig läkekraft tog form redan i barndomen hos hennes mormor i Armasjärvi i Tornedalen. Där präglades barndomen av bärdoft, läkeväxter och berättelser om hennes mormors "läkande händer" - en upplevelse som formade hela Annelis väg inom massage och helande behandlingar.
Efter att ha startat Kroppsbalans i Göteborg år 2000, återvände Anneli till sina norrländska rötter. Sedan 2008 driver hon Kroppsbalans i Luleå, och från 2022 även i Boden, tillsammans med ett stort och erfaret team som arbetar med behandlingar som stöttar kroppens naturliga självläkande förmåga - alltid inspirerade av den arktiska naturens kraft.
Kroppsbalans erbjuder ett brett tjänsteutbud, bland annat:
Avslappnande massage
Resultatinriktade behandlingar
Signaturbehandlingar (t.ex. The Power of Swedish Lapland)
Bastu & relax
Personlig träning och yoga
Om rollen
Som receptionist är du navet i verksamheten - den första kontakten kunderna får, både i butik, telefon och vid bokningsfrågor.
Arbetet innefattar minst en helg per månad och ibland två helger. Arbetstiderna är lördagar 11-16.00 och söndagar 12-15.00. Heltid under v 28-31, 9-17 på vardagar. Helgjobbet kör igång från början av augusti. Eventuellt någon helg under våren 2026 samt upplärning.

Arbetsuppgifter
Hantera bokningar och kunder.
Möta, guida och välkomna kunder med trygghet och värme.
Ha god kunskap om behandlingar och produktsortiment för att ge professionell rådgivning.
Arbeta aktivt med försäljning och skapa långsiktiga kundrelationer.
Utföra enklare administrativa sysslor, kassahantering, packa varor, städ av olika slag samt andra butiksrelaterade uppgifter.
Vi söker dig som
Formella krav
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, annat deltidsjobb).
Kan arbeta lördagar och söndagar 1-2 helger per månad samt heltid under juli.
Meriterande
Erfarenhet från serviceyrken (reception, butik, hotell m.m.).
Kunskap om olika massageformer eller delar av Kroppsbalans tjänsteutbud.

Dina personliga egenskaper
Varm, närvarande, energifylld och professionell i kundmötet.
Strukturerad, självgående och relationsskapande.
Intresserad av hälsa, friskvård och försäljning.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats där den arktiska naturen präglar behandlingar, miljö och känsla.
Ett stort och erfaret team som drivs av passion för välbefinnande.
Möjligheten att utvecklas inom friskvård och service.
Rekryteringen sker i samarbete med OnePartnerGroup. I denna rekrytering samarbetar Kroppsbalans med OnePartnerGroup, en nationell kompetenspartner inom bemanning och rekrytering.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Peter Nilsson Sandlund, Rekryteringskonsult,peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Johan Söderlind, Rekryteringskonsult,johan.soderlind@onepartnergroup.se

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-25
