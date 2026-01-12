Receptionist
2026-01-12
Som Receptionist hos oss på Leksand Resort är du inte bara den första personen våra gäster möter, du är också den som sätter tonen för hela deras vistelse. Du välkomnar dem med ett leende och ser till så att allt flyter smidigt hela vägen från incheckning till utcheckning. Varje dag bjuder på nya möten, olika frågor och unika utmaningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Välkomna gäster vid ankomst
In- och utcheckning
Svara på chatt, mejl och telefon
Svara gäster på sociala medier/Tripadvisor
Gästservice
Merförsäljning

Publiceringsdatum
2026-01-12

Profil
Vi söker dig som brinner för service och trivs i en roll där du får möta människor varje dag. Du har en positiv attityd, ett varmt bemötande och förmågan att få gäster att känna sig sedda och välkomna redan vid första kontakten. Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad, och du behåller lugnet även när det är mycket som händer. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av receptionsarbete samt erfarenhet av bokningssystemet Compusoft. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Varje dag hos oss bjuder på nya äventyr, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och varandra. Vi tror på att ha kul på jobbet och anordnar massor av härliga personalkvällar - en perfekt chans att koppla av, ha roligt och umgås med dina kollegor. Här hittar du inte bara ett jobb, utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter campingens öppettider vilket innebär arbete dagtid och kvällstid veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 80% och sommarsäsongen pågår juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Om ossLeksand Resorts femstjärniga familjecamping ligger mitt bland tallar i ett grönskande lugn alldeles intill sjön Siljan, granne med Leksand Sommarland. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor. På Leksand Resort finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen, restauranger, kiosker, butik och skön avkoppling med sevärdheter runt knuten. En natt i juli tar vi under högsommaren emot upp till 4000 övernattande gäster.
Leksand Resort är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även nöjesparken Leksand Sommarland, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6953659-1783113". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 61 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9677998