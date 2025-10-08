Receptionist
2025-10-08
Receptionist:
Välkommen till Ronna Rehab, den lilla mottagningen med det stora hjärtat! Vi bedriver primärvårdsrehabilitering under Region Stockholm.
Är du en positiv och organiserad person som gillar att möta människor? Har du en känsla för service och trivs med att ha en viktig roll i det dagliga arbetet? Då kan du vara vår nästa receptionist!Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Som receptionist är du mottagningens ansikte utåt och den första personen våra patienter och andra besökare möter. Arbetet innebär övervägande del administrativa arbetsuppgifter men också praktiska arbetsuppgifter såsom lokalvård och tvätt. Du ansvarar för att vara behjälplig och assistera patienter, kollegor och ledning efter verksamhetens behov samt bidra till en ren, ordningsam och välkomnande arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Att på ett serviceinriktat sätt välkomna, informera och vägleda patienter och andra besökare.
Kassaregistrera patienter.
Svara på och ringa telefonsamtal.
Administrativt arbete såsom remisshantering, tidsbokningar, debitering/fakturering, mejl- och posthantering.
Hantering av olika administrativa system (till exempel journalsystem, tolkportal, sjukresesystem, e-frikort mm).
Hantera utlåningsprodukter (tex nycklar, larmbrickor, e-tjänstekort).
Ringa support vid behov (tex datasupport).
Se till att alltid hålla ordning i reception och väntrum samt delvis övrig lokal.
Lokalvård, tvätt-och avfallshantering efter verksamhetens behov samt vara kontaktperson till städerska/städfirma.
Köpa in, packa upp, fylla på och inventera material/varor.
Ordna med frukost under veckomöten.
Enklare fastighetsskötsel/vaktmästeri.
Delta i möten och förbättringsarbeten.
Hjälpa till att ta fram och uppdatera rutiner.
Samarbeta med och assistera kollegor/ledning med administrativa och praktiska uppgifter/"allt-i allo".
Komma med lösningar och förslag och alltid göra det "lilla extra".
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid efter verksamhetens behov.
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och trivs i en varierad roll.
Har god känsla för service och bemötande.
Samarbetar väl, både självständigt och i grupp.
Är initiativtagande, lösningsorienterad och kommer gärna med förbättringsförslag.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har god datorvana, gärna erfarenhet av Office-paketet.
Har tidigare erfarenhet av receptionist eller likvärdigt arbete inom service och administration.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i en stabil verksamhet.
Trevliga kollegor och en varm arbetsmiljö.
Möjlighet att växa och utvecklas i din roll.Om företaget
Vi är en engagerad arbetsgrupp som värdesätter professionalism, samarbete och glädje i arbetet. Hos oss får du en viktig roll där du verkligen gör skillnad.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: adam.isik@ronnarehab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronna rehab AB
(org.nr 559182-1235)
Robert Anbergs Väg 33 (visa karta
)
151 51 SÖDERTÄLJE Kontakt
Verksamhetschef
Adam Isik adam.isik@ronnarehab.se Jobbnummer
9547777