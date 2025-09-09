Receptionist
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Receptionist sökes till Kristineberg center för marin forskning och innovation, Skaftö.
Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper)
vid Göteborgs universitet har med sitt breda vetenskapliga kompetensområde och sin unika infrastruktur den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Genom avancerad forskningsinfrastruktur och verksamhetens tydliga koppling till samhällets behov och utmaningar bidrar institutionen till nya lösningar på de globala utmaningar som rör havet.
Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och innovation relaterad till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs förutom i Göteborg även på forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation och Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Kristineberg Center för marin forskning och innovation erbjuder infrastruktur och tjänster för forskare, utbildningar, företag och entreprenörer. Här finns testmiljöer, fartyg, laboratorier, möteslokaler och inte minst Gullmarsfjordens rika marina miljöer. På centret bedrivs forsknings- och innovationsprojekt inom en rad olika marina områden. Gästforskare från hela världen kommer till centret för fält- och labbarbete. Läs mer på https://www.gu.se/kristineberg.
Arbetsuppgifter
Vi behöver utöka vårt team i receptionen under hösten.
Receptionisten på Kristineberg jobbar med bokningar, från förfrågan till fakturering, samt andra administrativa sysslor.
Arbetet består av att boka in gäster i vårt bokningsprogram Spectra, ha koll på mailflöde, reception med in- och utcheckningar, telefon, post mm. Du har även ekonomiuppgifter som fakturering och omföringar.
Du har nära kontakt med övrig personal och ser till att de blir uppdaterad vid ändring av bokningar (måltider, båtturer, behov av labbyta etc). Du är även ett administrativt stöd i andra delar av verksamheten.
Kvalifikationer
Som spindeln i nätet behöver du vara stresstålig, lösningsorienterad och strukturerad. Du hanterar med enkelhet de vanligaste Office-programmen Outlook, Excel och Word och har god datavana i allmänhet.
Kristineberg Center är en internationell miljö, så du behöver ha lätt att kommunicera både på svenska och engelska, och vara en utåtriktad person.
Krav: Erfarenhet av fakturering och arbete i ekonomiska system. Erfarenhet av bokningssystem från hotell eller annat. Goda kunskaper i office-paketet.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning fram till 2025-12-31 omfattningen är deltid (60%) och placering är tills vidare vid Kristineberg Center i Fiskebäckskil, Lysekils kommun. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid, måndag, onsdag, fredag.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Andrea Norder, samordnare
Mail: Andrea.norder@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-25
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
