Receptionist - sommaranställning
2026-02-10
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
Vi på Grand Hôtel letar just nu efter flera receptionister som kan ta plats i vårt Front Office-team under vår mest intensiva period: sommaren. Vi söker främst efter personer som kan arbeta extra under våren för att sedan arbeta 100% under perioden 1:a juni till 31:a augusti. För rätt person kommer det finnas mycket goda möjligheter att fortsätta arbeta extra efter säsongens slut.
OM ROLLEN
Att vara receptionist hos oss innebär att varje dag är en unik upplevelse där du är den centrala personen på våra gästers resa
Som receptionist är in- och utcheckning en del av dina uppgifter, men du spelar också huvudrollen i att skapa en gästupplevelse utöver det vanliga. Du kommer att vara den som ger ett varmt och personligt välkomnande, svarar på frågor, löser problem och skapar minnesvärda ögonblick för våra gäster. I denna dynamiska miljö är högt tempo en del av vardagen, och din förmåga att erbjuda en personlig och omsorgsfull service sträcker sig långt bortom traditionella receptionsuppgifter.
VEM ÄR DU?
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och söker dig som har en genuin känsla för service. Dina egenskaper inkluderar ansvarsfullhet, noggrannhet och förmågan att trivas i en ibland hektisk arbetsmiljö. Du måste vara flexibel och kunna anpassa dig till föränderliga situationer samt vara en problemlösare som trivs i ett snabbt tempo.
Erfarenhet: Minst 1 års tidigare erfarenhet som hotellreceptionist, särskilt i en internationell miljö.
Som person är du lugn och trygg och har möjlighet att fatta goda beslut även i stressiga situationer
Systemkunskap: Tidigare arbete med hotellsystemet Opera Cloud är meriterande.
Slutförd utbildning inom hotell och hospitality är meriterande
VI ERBJUDER
Vi erbjuder inte bara en roll utan en möjlighet att vara en del av en exceptionell gästupplevelse där varje dag är en ny möjlighet att skapa magi!
Anställning på 100% mellan 1:a juni - 31:a augusti, med möjlighet att arbeta extra båda innan och efter.
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Lön enligt kollektivavtal (HRF)
Tillträde enligt överenskommelse
Som en del av processen utför vi bakgrundskontroller.
Vi motser din ansökan senast den 10/3, urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7202280-1833763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Nya Grand Hotel
https://careers.grandhotel.se
Södra Blasieholmshamnen 8
)
111 48 STOCKHOLM
Grand Hôtel Stockholm
