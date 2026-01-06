Receptionist - extra vid behov
2026-01-06
Hotell Nordic är ett välkomnande och modernt hotell i Norrköping, med ett centralt läge nära både city och tågstation - perfekt för både affärsresenärer och turister. Hotellet erbjuder 62 bekväma och fräscha rum, god frukost, gratis Wi-Fi och en 24-timmars reception där service och gästbemötande står i fokus. Här finns också spa & relax-avdelning, gym, restaurang och bar, vilket gör vistelsen både avkopplande och bekväm under hela dygnet. Gäster uppskattar hotellets goda standard, trevliga personal och familjära atmosfär.Publiceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
Vi söker nu en eller ett par serviceinriktade receptionister som vill arbeta extra vid behov i vår hotellreception. Under sommaren finns möjlighet till ett eget schema under ordinarie personalens semester.
Rollen passar dig som trivs med variation, ansvar och möten med människor - och som vill vara en viktig del av gästernas helhetsupplevelse.
Som receptionist är du hotellets ansikte utåt och den första kontakten våra gäster möter. Arbetet innebär både självständigt ansvar och samarbete med kollegor i ett varierat tempo men med god stämning. Du arbetar ensam på ditt pass men med kollegor på övriga avdelningar tillgängliga, bortsett från natten då ensamarbete förekommer.Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Bemöta gäster på ett professionellt, varmt och lösningsorienterat sätt
Hantera bokningar, betalningar och administration
Telefon- och mejlhantering
Säkerställa ordning, service och trygghet i receptionen
Barservering under barens öppettider
Vid nattpass: enklare nattliga rutiner och ansvar för hotellet
Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Är serviceinriktad, ansvarstagande och stresstålig
Har god social förmåga och ett professionellt bemötande
Kan arbeta flexibla tider: dag, kväll och natt
Erfarenhet av receptions- eller hotellarbete är meriterande men inget krav. Övriga språk är också meriterande.
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Tillgång till gym
Ett varierande och socialt arbete i hotellmiljö
Möjlighet till förlängning och utökad anställning för rätt person
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi sköter denna rekrytering själva och förfrågningar från rekryteringsfirmor undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: cissi@hotelnordic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Hotell Nordic i Norrköping AB
(org.nr 559003-7882)
Stockholmsvägen 16
)
602 17 NORRKÖPING
Nordic i Norrköping AB, Hotell Kontakt
Personalansvarig
Cissi Wahlberg cissi@hotelnordic.se 011-4700047 Jobbnummer
9670227