Receptionist - Administrativ assistent
Säters kommun, Individ och familjeomsorg / Receptionistjobb / Säter Visa alla receptionistjobb i Säter
2026-01-08
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säters kommun, Individ och familjeomsorg i Säter
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att bemanna IFOs reception genom att ta emot telefonsamtal och besök till verksamheten. Kontakten kommer att vara med både Säterbor och andra personer som vill komma i kontakt med IFO. Arbetet i receptionen innebär regelbundet möten med personer i komplexa och ibland utmanande livssituationer, vilket ställer höga krav på ett professionellt och respektfullt bemötande. Du kommer att arbeta med verksamhetens diarieföring, registrera inkomna anmälningar och ansökningar samt övriga administrativa uppgifter som ingår i tjänsten. Administrations gruppen är tre till antalet och samtliga hjälper varandra när det behövs vilket innebär att arbetsuppgifterna varierar.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av administrativa uppgifter, minst tre år
Meriterande är om du har vana att hantera datasystem tex Combine, Medvind, Evolution, Agresso, office 365 samt grundläggande kunskap i informationssäkerhet.
Erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete, både självständigt och tillsammans med administrations gruppen.
ÖVRIGT
IFO har ett generöst flextidsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Individ och familjeomsorg Kontakt
Verksamhetschef
Emma Sandgren emma.sandgren@sater.se 0225-55310 Jobbnummer
9672629