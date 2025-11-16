React Native / Redux App-utvecklare
2025-11-16
Om dig
Vi söker dig som brinner för React Native och app-utveckling och har erfarenhet av Redux. Du är målmedveten, duktig på att arbeta såväl självständigt som i team och har ett genuint intresse för programmering.
Vi tror att du passar in på följande beskrivning:
• Du har studerat på universitet/högskola med inriktning mjukvaruutveckling.
• Du har utvecklat appar i React Native.
• Du har redan programmerat en hel del, antingen på fritiden eller som anställd.
• Du har ett öga för snygg design.
• Du har erfarenhet av git och det är en fördel om du tidigare jobbat agilt och har erfarenhet av continuous integration.
• Du har ett bra driv och kan jobba självständigt.
TaxiCaller har utvecklat en mobility as a service-plattform och vår molntjänst används idag i 70 länder.
Du kommer att jobba med utvecklingen av våra mobila appar.
Vi utvecklar våra appar i React Native. Du kommer få ansvaret för vidareutvecklingen av våra appar.
Arbetet kommer göras tillsammans med vårt team av UX/desginer, back end-utvecklare och front end/webb-utvecklare.
Du kommer ha stora möjligheter att påverka dina dagliga arbetsuppgifter.
Vår produkt täcker redan våra kunders grundläggande behov, men vi har många spännande idéer som vi vill utveckla för att ta nästa stora steg. För att nå dit behöver vi din hjälp.Om företaget
TaxiCaller grundades 2011 och har utvecklat en mobility as a service-plattform. Vi har inledningsvis fokuserat på taximarknaden och vårt molnbaserade taxibokningssystem har snabbt nått internationella framgångar och används idag av taxibolag i hela världen. Vi har nyligen även börjat erbjuda vår mobility as a service-plattform till andra transportsektorer. Redan idag använder bl.a. FN vårt system för transport av sin personal.
Vi växer mycket snabbt med lönsamhet (vi är med på Dagens Industris lista över Gasell-företag). Vi upplever en stark efterfrågan på vår produkt och vi behöver därför utöka vår utvecklingsavdelning.
Vi har vårt huvudkontor på Mjärdevi i Linköping, men arbetet kan utföras på distans.
Mer information om oss finner du på: www.taxicaller.com/sv/jobb
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: software.jobs@taxicaller.com
