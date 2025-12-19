Rättschef
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Din roll
Vill du leda Ledningsstöd med ansvar för bland annat rätts- och säkerhetsfrågor? Då kan vi erbjuda dig ett utmanande och varierande arbete i en ledande befattning tillsammans med kunniga kollegor.
Som rättschef har du ett övergripande ansvar för rätts- och säkerhetsfrågor samt stöd och rådgivning till Generaldirektören och myndigheten i övrigt i förvaltningsrättsliga frågor. Du ansvarar även för fastighetsrättsliga frågor inklusive förvärv och avyttring av fast egendom. Vidare ansvarar du för utveckling och uppföljning av myndighetens rättsliga arbete och värdegrund samt ger strategiskt stöd i utvecklings- och förändringsarbete. Rättschefen ansvarar för samordning av beredningen av beslut som fattas av styrelsen eller Generaldirektören samt ansvarar för en slutlig juridisk granskning och lämplighetsbedömning inför dessa beslut. Du företräder myndigheten i externa sammanhang som t.ex. kontakter med andra myndigheter, Regeringskansliet och i rättsprocesser. Enheterna för fastighetsrätt, arkiv- och informationsförvaltning samt säkerhets och säkerhetsskydd ingår för närvarande i ansvarsområdet.
Din profil
Vi söker dig som har:
• Juristexamen samt har fullgjort tingsmeritering
• Mångårig chefserfarenhet där du uppnått goda resultat
• Gedigen erfarenhet som arbetsgivarföreträdare
• Erfarenhet av att arbeta med samverkan och dialog både inom och utom den egna organisationen
• Bred erfarenhet av kvalificerat arbete inom statlig förvaltning
• Mycket goda rättsliga kunskaper, speciellt förvaltningsjuridiska
Det är meriterande om du har:
• Domarutbildning
• Erfarenhet från arbete på advokatbyrå eller liknande roll inom annan myndighet eller inom fastighetsförvaltande organisation Erfarenhet av att leda genom andra chefer
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
• Kunskap om fastighetsjuridiska frågor
• Haft en aktiv roll i säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete.
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har förmåga till helhetssyn, leder mot resultat och skapar delaktighet och involvering. Du är trygg i din roll, har hög integritet och gott omdöme. Du har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Med en mycket god analytisk förmåga kan du se lösningar i komplexa frågor och samordna olika intressen som du kan sammanfatta, åskådliggöra och presentera på ett pedagogiskt sätt. Vidare är du en skicklig förhandlare och har en mycket god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Generaldirektör Max Elger tfn 010-478 70 00. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-direktör Marie-Louise Schüssler tfn 010-478 70 00.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Det finns möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
