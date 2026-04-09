Rälsen Bromstens förskola Spånga
Hej,
Vill du arbeta på en förskola med stort fokus på trygghet, samarbete och lärande? En arbetsplats där du ges stor möjlighet att vara med och påverka verksamheten?
Vi är Rälsen Bromstens förskola som öppnade i augusti 2025, med fyra avdelningar. Rälsen Bromsten ägs av Rälsen AB, ett dotterbolag till Atvexa.
Förskolan ligger i ljusa nyrenoverade och trevliga lokaler på Cervins väg 15 i Spånga med närhet till skog och grönområden.
Vi söker nu en utbildad barnskötare på heltid med start i juli 2026.
Är du intresserad av att vara med och bygga upp en ny verksamhet i nya lokaler tillsammans med kompetenta kollegor? Då är vår förskola något för dig!
Vi söker dig som kan skapa en kreativ och lärande plats och miljö för våra barn. Tillsammans med övrig personal är du med och utvecklar verksamheten.
Du är utbildad barnskötare. Du har lätt för att samarbeta och du är positiv, ansvarsfull, flexibel, pedagogisk och strukturerad. Du är en engagerad pedagog som sätter barnen i främsta rummet.
Du har stora möjligheter att påverka och vara delaktig i förskolans utveckling.
Du är intresserad av pedagogisk dokumentation och att aktivt arbeta med den pedagogiska lärmiljön, så den hela tiden är föränderlig och inspirerar barnen till ett lustfyllt lärande.
Den medarbetare vi ser framför oss
• Är utbildad barnskötare och har någon form av erfarenhet inom förskola.
• Ser reflektion och pedagogisk dokumentation som ett självklart verktyg.
• Har kunskap om läroplanen och förmåga och metoder att omsätta den i praktiken.
• Har en god samarbetsförmåga.
• Arbetar med att utveckla den pedagogiska lärmiljön så att den är tydlig, tillgänglig och inspirerar barnen till ett lustfyllt lärande.
• Har en god kommunikationsförmåga att kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Låter jobbet intressant? Välkommen med en skriftlig ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om anställningen
Enligt avtal
Lönetyp
Fast månadslön
Anställningsvillkor
Heltid
Tillsvidareanställning
Tillträde
1/7-26 eller enligt överenskommelse
Om arbetsgivaren
Rälsen AB
Placering
Cervins väg 15 i Spånga

Kontaktperson för detta jobb
Maria Almgren
rektor
mail: maria.almgren@ralsen.se
eller förskollärare Camilla Altebro
mail: camilla.altebro@ralsen.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: maria.almgren@ralsen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare i Spånga".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rälsen AB
(org.nr 556452-4220)
Rälsen Bromsten förskola

Kontakt
Förskollärare
camilla Altebro camilla.altebro@ralsen.se
