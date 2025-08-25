Rådgivare vid Armémateriel stab
Vi söker en strategisk och engagerad rådgivare som vill vara med och driva arbetet med att samordna, analysera och utveckla verksamheten framåt inom staben. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som rådgivare i staben på verksamhetsområde armémateriel har du en viktig och strategisk roll där du stödjer, företräder och samordnar uppgifter kopplade till stabschefens och stabens ansvarsområde. Du leder och driver övergripande uppgifter inom verksamhetsområdet, ofta av strategisk karaktär och verkar som en viktig länk mellan staben och andra delar av myndigheten samt externa aktörer.
Arbetsuppgifterna varierar över tid men inkluderar bland annat att du självständigt hanterar och driver frågor inom ramen för stabens arbete, särskilt i rollen som kontaktyta mot andra myndigheter - i första hand Försvarsmakten. Du genomför även analyser och utredningar som ligger till grund för ledningens beslut och medverkar i stabens arbete med att stödja ledningen i överväganden som rör ansvarsfördelning inom verksamheten, i enlighet med FMV:s struktur och arbetsordning.
Du förväntas även ta ansvar för och hantera andra frågor som uppstår inom avdelningens uppdrag - frågor som kan vara såväl strategiskt viktiga som mer vardagliga.
Tjänsten är placerad i Stockholm och resor kan förekomma både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har relevant erfarenhet av att genomföra, presentera och bereda kvalificerade analyser och beslutsunderlag samt av arbete med instruktioner, policys eller liknande inom myndighet.
För att lyckas i rollen är det även nödvändigt att du har kunskap om förutsättningar för styrning och samordning av myndigheter på strategisk nivå samt god förståelse för myndigheternas ansvarsfördelning och uppdrag inom försvarssektorn.
Det är meriterande om du har arbetat med att stödja ledningen med underlag inför beslut. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samverkan mellan myndigheter samt av arbete med omsättning av regeringens styrning inom en myndighet. Har du tidigare arbetat inom Regeringskansliet eller inom en försvarsmyndighet, ser vi det som en fördel.
Tjänsten ställer krav på att du har mycket god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Vidare planerar du och agerar med tydligt fokus på mål och resultat, samtidigt som du har ett gott omdöme och förmåga att göra välgrundade avvägningar och prioriteringar i ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-15.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Karolin Henriksson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Johanna Samuelson på johanna.samuelson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
