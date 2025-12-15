Rådgivare till Intrum
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Därför är du viktig
Som rådgivare hos Intrum hjälper du människor att hitta vägar till en sundare ekonomi - på riktigt. Med ett professionellt och empatiskt bemötande guidar du slutkunder i deras ärenden och bidrar samtidigt till att Intrum levererar på sina kundlöften och når sina mål. Här blir din förmåga att kombinera service, tydlighet och målfokus helt avgörande.
Det här är Intrum
Intrum är det marknadsledande kredithanteringsbolaget i Europa och sitter mitt i centrala Göteborg. Vi är ett värderingsstyrt bolag som lever efter värderingarna Empathy, Ethics, Solutions och Dedication.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att hjälpa människor till en sund ekonomi. Genom att varje dag vilja vara lite bättre än gårdagen, tar vi tar fram det bästa hos varandra. Vår bransch förändras konstant, vi är alltid på väg framåt och slutar aldrig att utvecklas. Uppskattar du att arbeta i ett team där utveckling, samarbete och kreativitet uppmuntras kommer du att trivas hos oss!
Vår kultur
Intrum är ett värderingsstyrt bolag som lever efter Empathy, Ethics, Solutions och Dedication. Du kliver in i ett team där man stöttar varandra, jobbar lösningsorienterat och drivs av att bli lite bättre än igår - tillsammans.
Fokus i din roll
Telefonen är ditt främsta arbetsverktyg. Du hanterar både inkommande och utgående samtal, och tar även ärenden via mejl. Tillsammans med teamet arbetar du för hög servicegrad, långsiktiga lösningar och ett förbättrat kassaflöde för kunderna.
Du startar med en introduktionsutbildning som blandar teori och praktik, tillsammans med erfarna kollegor, för att du ska få rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas i rollen.
Om vi får önska
Vi söker dig som har erfarenhet av service och kundkontakt och som drivs av att hjälpa människor. Har du jobbat inom ekonomi, bank, finans eller inkasso är det meriterande.
Du är självgående, trivs med att arbeta mot mål och har lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt. Du skapar förtroende, kommunicerar tydligt och uttrycker dig väl på både svenska och engelska (ytterligare språk är ett stort plus). Gymnasieutbildning är ett krav.
Eftersom ni arbetar som team ser vi också att du är en lagspelare som bidrar med energi, respekt och ett lösningsorienterat förhållningssätt, även när tempot är högt.
Är det rätt plats för dig?
Det här passar dig som vill kombinera struktur med omtanke och som vill ha ett jobb där du både får utvecklas i din yrkesroll och göra skillnad för människor i vardagen.
Bra att veta
Placeringsort: Göteborg
Arbetstider: Varierande mellan 08:00-18:00, måndag-fredag
Start: Konsultuppdrag med start i mitten av januari
Anställning: Konsultuppdrag via Addpeople. Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor: Kontakta rekryteringskonsult Martin Olofsson Carlbom på martin@addpeople.nu
eller 076-163 02 12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
