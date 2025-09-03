Rådgivare lantbruk, Sala/Västerås/Enköping
2025-09-03
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Enköping
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi ser fram emot din ansökan!
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, juridik, och fastigheter till landets företagare. Medöver 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Om rollen
I nära samarbete med våra kunder kommer du att arbeta med proaktiv rådgivning för att utveckla deras verksamheter inom segmentet lantbruk. Du kommer att bistå lantbruksägare och företagare med löpande konsultation och bland annat:
• Deklaration, bokslut, bokföring
• Upprätta kapitalvinstberäkningar, företagsekonomiska analyser och kalkyler
• EU-ersättningar och SAM-ansökningar
• Du, liksom övriga medarbetare, kommer också att ha en viktig roll i utvecklingen av ett lönsamt och framgångsrikt kontor med framtidens digitala tjänster.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
Flextid och möjlighet till distansarbete.
Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
Friskvårdsbidrag 5000 kr.
Utfyllnad av föräldralön.
Nyfiken på att veta mer om våra förmåner? Läs här
För att lyckas behöver du
• Utbildning som lantmästare, agronom eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Stort yrkesmässigt engagemang.
• Tidigare erfarenhet av rådgivning inom lantbrukssegmentet.
Om du är en person med god samarbetsförmåga, vilja att bidra till utveckling och kan du passa i vårt team.
Vill du bli vår nästa kollega? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb.
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696)
Ludvig Co
9491103