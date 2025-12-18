R&D Engineer
Roxtec är den världsledande utvecklaren och tillverkaren av modulbaserade tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. Vårt flexibla system används inom allt från varvsindustrin till energisektorn för att skydda liv och tillgångar från riskfaktorer som brand, gas och vatten. Roxtec är en snabbt växande koncern som servar kunder på mer än 80 marknader. Läs mer på www.roxtec.com
Tjänsten
Som R&D Engineer hos oss blir du en viktig del av vårt produktutvecklingsteam inom Product R&D. Här arbetar vi tvärfunktionellt med materialutveckling, tekniskt produktägarskap och produkttestning för att skapa innovativa och hållbara tätningslösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara
• Designa och konstruera produkter med fokus på slutanvändaren.
• Utforska och driva egna utvecklingsaktiviteter, inklusive utveckling av nya koncept med för Roxtec okända tekniker, metoder och material.
• Skapa prototyper med hjälp av 3D CAD och 3D-printning.
• Aktivt delta i produktutvecklingsprojekt tillsammans med teammedlemmar för att driva projekten framåt.
• Samarbeta nära med produkttestingenjörer för att säkerställa att vi utvecklar de bästa produkterna, med en värdeskapande inställning.
• Använda vårt toppmoderna materiallaboratorium, 3D-printning, testlabb och prototypverkstad.
• Skapa tillverknings- och produktritningar samt annan relevant teknisk dokumentation enligt Roxtecs processer.
• Hålla dig uppdaterad om de senaste framstegen inom materialutveckling, tillverkningsmetoder, miljöaspekter och design-to-cost.
Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt, såsom nyfikenhet, samarbetsförmåga och förmågan att strukturera ditt arbete för att uppnå projektmålen. Du bör också ha ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Rollen omfattar flera ingenjörsområden och kan anpassas efter ditt intresse och bakgrund.
Vi tror att du har en universitets- eller högskoleexamen i maskinteknik samt några års arbetslivserfarenhet. Vi ser också möjligheter för nyutexaminerade eller för studenter som tar examen 2026.
Du behöver behärska engelska både i tal och skrift. Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i Karlskrona och inkluderar tjänsteresor.
Snabbhet, enkelhet och flexibilitet är viktiga ledord för oss på Roxtec och dessa bör kännas naturliga även för dig. Läs gärna mer om Roxtec Core Values, våra sju kärnvärden som etablerades för cirka 30 år sedan och som fortfarande utgör riktlinjen för vår verksamhet. De uppmuntrar oss att fokusera på kundupplevelsen och påminner oss om att vi, var och en och tillsammans, bidrar till Roxtecs framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag och bli en del av vårt team!
Om du har några frågor angående tjänsten, vänligen kontakta Andreas Karlsson, chef för produktutveckling: +46 733 31 30 24, eller Ebba Lund, HR Business Partner: +46 733 31 37 35. Urval och intervjuer sker löpande, så du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-18.
